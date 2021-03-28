Глава Кремля Володимир Путін зайняв вичікувальну позицію щодо конфлікту на Донбасі. На думку очільника МЗС України Дмитра Кулеби, він чекає зміни лідерів у Франції, Україні, Німеччині та США.

Про це міністр написав у колонці для французького видання. Кулеба впевнений, що на компроміс голова держави-агресора не готовий.

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Путін хоче вирішити конфлікт мовою ультиматумів

Він (Путін – 24 канал) просто вичікує, щоб знайти слабке місце і вирішити конфлікт мовою ультиматумів, а не компромісів. У той же час, попередні сім років показали: ця стратегія безуспішна,

– зазначив Кулеба.

Урядовець зауважив, після того, як посаду канцлерки Німеччини покине Ангела Меркель, Путін залишиться останнім зі співзасновників нормандського формату. Теперішня ситуація, пише Кулеба, ставить у глухий кут не лише Україну та західні країни, а й не є корисною для Росії.

Франція може виконати провідну роль у перезавантаженні процесу

Зараз вдалий час спробувати дати новий поштовх мирному процесу. Як і в 2019 році, Франція може знову взяти на себе провідну роль для перезавантаження нормандського формату,

– додав міністр.

Цікаво! У цій колонці Кулеба також звернувся до президента Франції Еммануеля Макрона. Він закликав французького лідера переконати Володимира Путіна сісти за стіл переговорів. Саме Макрон, вважає Кулеба, має достатньо для цього авторитету та особистих якостей.