Глава Кремля Володимир Путін ще не визначився, чи братиме участь у президентських виборів 2024 року. Це він цілком може зробити, адже його терміни "обнулились" після внесення змін до конституції Росії.

Путін каже, що начебто не міняв конституцію "під себе"

Сам Путін запевняє, що, начебто, змінюючи основний закон країни, думав не про те, щоб знову сісти у крісло президента, а про благо народу. Про це глава Кремля розповів під час щорічної пресконференції, інформує 24 канал.

До теми Зміни до конституції Росії набрали чинності: яку повноту влади отримав Путін

Я для себе ще не прийняв рішення, піду чи не піду на вибори в 2024 році. Але що стосується стабільного розвитку країни, це багато чого коштує. Формально цей дозвіл є від народу. Робити або не робити це? Подивлюся,

– зазначив Путін.

Путін теоретично може лишитись президентом до 2036 року

Зазначимо, що росіяни голосували за внесення змін до основного закону, протягом 25 червня до 1 липня. Найбільш резонансною стала поправка, яка "обнулила" президентські терміни Путіна. Таким чином він може перебувати при владі аж до 2036 року.

Також у конституцію Росії внесли ще одну вигідну для Кремля зміну: Москва може не виконувати рішення міжнародних організацій, якщо вони суперечать "основному закону".

Головне про голосування за зміни до російської конституції