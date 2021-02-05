Путіну треба розгойдувати Європу та Євросоюз: Данілов пояснив причини

Джерело:Київський безпековий форум
На переконання секретаря РНБО Олексія Данілова, президент Росії Володимир Путін розгойдує Європейський Союз. А робить він це, аби переформатувати об'єднання країн Європи.
Данілов підкреслив, що Путін – зацікавлений в тому, щоб прибрати ЄС з політичної арени. І тому сьогодні саме Європа перебуває в небезпечному стані щодо подальших намірів господаря Кремля.
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За словами секретаря РНБО, для Путіна Україна не є кінцевою метою.
"А повне переформатування ситуації в Євросоюзі, щоб його посадили за умовний стіл США – Росі – Китай. Три країни, які мають вирішувати, що буде в світі", – зауважив Данілов.
Він додав, що саме це і є його завданням, яке він не знімає з порядку денного.
Для цього йому треба розгойдувати Європу та Євросоюз,
– констатував Данілов.