Путін робив жест Медведчуку напередодні санкцій, – Лещенко

Джерело:24 канал
В Україні запровадили санкції проти соратника Віктора Медведчука – Тараса Козака. Лідер ОПЗЖ дуже обурився, адже його телеканали заблокували. Однак напередодні цих подій Володимир Путін зробив суттєвий жест Медведчуку.
Таку думку у своєму блозі висловив журналіст Сергій Лещенко. Він зауважив, що цей жест від режиму Путіна був за декілька тижнів до накладення санкцій.
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"Режим Путіна зробив ще один жест на адресу Медведчука – його зять Андрій Рюмін в середині січня очолив раду директорів державної компанії "Россети", яка є оператором електричних мереж в Росії", – сказав Лещенко.
За його словами, Медведчук мав бути вдячний куму, а тому ще активніше просувати його інформаційні віруси в Україні. Однак зараз ці плани зірвали санкції.До слова. "Россеть" – це одна з найбільших електромережних компаній в світі. У ній працює понад 217 тисяч осіб.
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