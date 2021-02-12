Путін робив жест Медведчуку напередодні санкцій, – Лещенко
В Україні запровадили санкції проти соратника Віктора Медведчука – Тараса Козака. Лідер ОПЗЖ дуже обурився, адже його телеканали заблокували. Однак напередодні цих подій Володимир Путін зробив суттєвий жест Медведчуку.
Джерело:24 канал
Таку думку у своєму блозі висловив журналіст Сергій Лещенко. Він зауважив, що цей жест від режиму Путіна був за декілька тижнів до накладення санкцій.
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"Режим Путіна зробив ще один жест на адресу Медведчука – його зять Андрій Рюмін в середині січня очолив раду директорів державної компанії "Россети", яка є оператором електричних мереж в Росії", – сказав Лещенко.
За його словами, Медведчук мав бути вдячний куму, а тому ще активніше просувати його інформаційні віруси в Україні. Однак зараз ці плани зірвали санкції.
Дивіться повний випуск блогу Сергія Лещенка: відео
Блокування медведчуківських каналів: що відомо
- Канали NewsOne, "112 Україна" та ZIK заблокували на початку лютого 2021 року.
- Санкції РНБО ввела проти офіційного власника цих каналів Тараса Козака. Однак є багато доказів, що каналами володіє саме Медведчук.
- Відомо, що понад третина українців вважає, що рішення щодо блокування – правильне.
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