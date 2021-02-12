В Україні запровадили санкції проти соратника Віктора Медведчука – Тараса Козака. Лідер ОПЗЖ дуже обурився, адже його телеканали заблокували. Однак напередодні цих подій Володимир Путін зробив суттєвий жест Медведчуку.

Таку думку у своєму блозі висловив журналіст Сергій Лещенко. Він зауважив, що цей жест від режиму Путіна був за декілька тижнів до накладення санкцій.

Читайте блог Закриття телеборделю Медведчука: чи позбавить це кума Путіна впливу у політиці

"Режим Путіна зробив ще один жест на адресу Медведчука – його зять Андрій Рюмін в середині січня очолив раду директорів державної компанії "Россети", яка є оператором електричних мереж в Росії", – сказав Лещенко.

За його словами, Медведчук мав бути вдячний куму, а тому ще активніше просувати його інформаційні віруси в Україні. Однак зараз ці плани зірвали санкції.

До слова. "Россеть" – це одна з найбільших електромережних компаній в світі. У ній працює понад 217 тисяч осіб.

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Блокування медведчуківських каналів: що відомо

Канали NewsOne, "112 Україна" та ZIK заблокували на початку лютого 2021 року.

Санкції РНБО ввела проти офіційного власника цих каналів Тараса Козака. Однак є багато доказів, що каналами володіє саме Медведчук.

Відомо, що понад третина українців вважає, що рішення щодо блокування – правильне.



Коротко про санкції РНБО / Інфографіка 24 каналу