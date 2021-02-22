Путін публічно не відреагує на санкції проти Медведчука, – політолог

Президент України Володимир Зеленський увечері 20 лютого підписав указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо застосування санкцій проти Віктора Медведчука. США вітають таке рішення РНБО, тоді як Росія назвала дії української влади "загрозою для демократії".

Проігнорувати санкції проти Віктора Медведчука Кремль не зможе. Таку думку висловив в ефірі програми "Між іншим" політолог Дмитро Орешкін.

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Чи відреагує Путін на санкції

За його словами, в російських ЗМІ Україну показують на другому або третьому плані, адже нічого вигідного для путінської вертикалі не відбувається.

Думаю, публічно він не стане на це відповідати,

– зазначив Орешкін.

Він зауважив, що на цій темі особливо не концентруватимуться в Росії, адже сприйняття та реакція цілком зрозумілі.

"Зеленський робить, що хоче, а в Путіна немає ресурсів його приборкати. Це не піде йому на користь, тому публічної кампанії навряд чи варто очікувати", – зауважив експерт.

Реальних кроків від Кремля не буде

Реальних кроків, як сказав політолог, від Кремля не треба очікувати. Водночас будуть спроби від Росії залаштунково помститись. Якщо Путін це не зробить, то його престиж серед "пацанів" впаде.

Але це не буде воєнна акція. Адже для цього немає ресурсів. Це не буде міцна економічна акція. Тому що для цього теж немає ресурсів. Насправді всі ресурси вже використали,

– відзначив експерт.

Він додав, що наразі Україна для Кремля – програшна тема. Тому поки Росія сміливих кроків не робитиме.

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