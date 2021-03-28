Путін ізолюється від Заходу, Британія вже готується протистояти РФ та COVID-19: блоги тижня

22:00

Сайт 24 каналу зібрав 5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед резонансних тем – якою буде весна в Україні після різкого стрибка захворюваності на COVID-19, як Росія іде до повної ізоляції від світу та чому Британія збільшує кількість ядерної зброї.