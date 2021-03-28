Путін ізолюється від Заходу, Британія вже готується протистояти РФ та COVID-19: блоги тижня

Сайт 24 каналу зібрав 5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед резонансних тем – якою буде весна в Україні після різкого стрибка захворюваності на COVID-19, як Росія іде до повної ізоляції від світу та чому Британія збільшує кількість ядерної зброї.
1.
В Україні найвищий рівень госпіталізації через COVID-19 у Європі: до чого готуватись
Україною шириться новий "британський" штам вірусу, який відрізняється важкою формою та призводить до повторного інфікування тих, хто вже перехворів COVID-19.
Вакцинація в Україні та світі
– ще більше актуальної інформації. 2.
Логіка Кремля: від чого готова відмовитися Росія заради Криму
Росія, схоже, краще сама стане ізольованим Кримом, ніж віддасть Крим.
Рекомендуємо прочитати й інші блоги
Віталія Портникова
. 3.
Більше ядерної зброї, щоб стримати РФ і зміцнити Україну: про нову стратегію Британії-2030
Велика Британія починає нову військово-морську революцію, і Україна опиняється на вістрі цього процесу.
Ще більше новин з Великої Британії –
тут
. 4.
Вакциновані і щасливі: яким буде 2021 рік для бідних країн
У 2021 році планується зростання світової економіки, що добре після синхронного падіння більшості країн в 2020 році. Але не всюди.
Більше про світову економічну кризу через коронавірус та її наслідки –
тут
. 5.
Ефект від крадіжки Криму зник, або Коли чекати нової анексії від Путіна
Міністр оборони Естонії Калле Лаанет заявив про те, що президенту Росії Володимиру Путіну може знадобитися нова "історія успіху". За його словами, готовність Росії до військових дій нікуди не поділася, а тому країнам-сусідам потрібно готуватися до оборони.
Крим
– читайте більше про життя український півострів після анексії.