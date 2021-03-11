Путін "прикривається" дитячим порно, щоб закрити Twitter у Росії

Володимир Путін оголосив війну Twitter. Проте в першому бою смертю хоробрих полягли сайти державних органів Росії – Кремля, Думи і уряду, це дуже символічно.

Путин – 0, Twitter – 1, такой счет первого публичного дуеля президента России и соцсети микроблогов. Так Путин перешел в новую фазу изоляции россиян от внешнего мира и ограничения желающих выйти на масовые протесты против узурпации власти.

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Каков был исход атаки России

Интернет-пользователи отметили, что в день начала борьбы России с Twitter упал официальный сайт Кремля, премьер-министра, а также сайты:

правительства;

Совета Федерации;

Госдумы и Роскомнадзора;

МВД и Следственного комитета России;

Совета Безопасности и Совета Федерации.

Вместе с тем – сайты пропагандистского канала "Раша Тудей", "Яндекс", Google, YouTube и сайт МТС. Вот такой исход атаки на соцсеть получил Путин.

Чем Twitter мешает Путину

Роскомнадзор объявил, что начал замедлять скорость работы Twitter в России.

Все потому что соцсеть, мол, не удаляет противоправный контент, цитирую — "склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотических средств".



Россия нашла в твиттере детскую порнографию / Фото Unsplash

Путин нашел в твиттере детскую порнографию. Вообще, кому-нибудь, кроме российского президента в интернете хоть раз попадалась детская порнография? В Роскомнадзоре заявили, что есть такие.

С 2017 года они вроде как получили аж 28 тысяч жалоб пользователей на материалы подобного характера. В ведомстве сообщили, что замедлять будут только фото- и видеоконтент, но что-то пошло не так и перестали работать главные государственные сайты России.

Что на самом деле важно для Путина

Эта ситуация является символичной, потому что именно эти сайты путинской власти несут угрозу для пользователей, а не Twitter.

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Про вред интернета Путин накануне высказался дважды. Он пытается убедить россиян, что сеть – это место для беззаконников и безбожников. Сначала на коллегии МВД он выдвинул мысль, что какие-то люди в преступных целях втягивают детей в политику и используют для этого – интернет.

Потом на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе" заявил, что интернет должен подчиняться моральным законам, иначе общество будет разрушаться изнутри.



Путин высказался про вред интернета / Фото одного с пропагандистски СМИ России

При этом Путин заикнулся, что помимо детского порно, в интернете организовывают митинги против него. Догадайтесь сами, что для Путина хуже.

Почему под удар попал именно Twitter

Несколько дней назад в твиттере заблокировали сотню аккаунтов за "ведение пророссийской пропаганды". Они были связаны с властями России и так называемой "фабрикой троллей".

Роскомнадзору, естественно, это не понравилось и ведомство обратилось в компанию за обьяснениями. В твиттере сообщили, что эти аккаунты "ослабляли веру в стабильность и надежность НАТО" и продвигали точки зрения, направленные против США и Евросоюза.

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Также Twitter – это платформа моментального информирования людей о произошедшем. Этой сетью активно пользуются митингующие так называемых несанкционированных акций против российской власти.

YouTube и ТikТok – могут попасть под удар

В то же время это проба пера перед тем, как ударить по таким соцсетям как YouTube и ТikТok. На момент написания этих строк расследование Навального про дворец Путина просмотрело 114 миллионов пользователей.

Теперь оцените вклад YouTube в протестное движение в России. Люди выходили на митинги именно с лозунгами, основаными на событиях в этом фильме.

Тоже самое и ТikТok – короткие видео про роскошные нажитки Путина быстро стали вирусными, но даже не это феномен китайской соцсети.



Фильм про дворец Путина просмотрело больше, чем 110 миллионов пользователей / Фото РИА Новости

В соцсети ТikТok школьники и студенты увидели, как их одногодки выходят на протесты, а это уже даёт сигнал подросткам, что с Путиным что-то не так.

Закроют ли другие соцсети в России

Закрыть соцсети в России президент не может, это вызовет волну новых акций протеста. Видео пропагандиста Соловьева в ютубе не приносят успеха, он молодежи неинтересен.

YouTube – это основной конкурент телевизионных пропагандистов в России, который уничтожает их. Если раньше Путин твердил про внешнюю угрозу с Запада в интернете, то сейчас делает упор на старших людей.

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Он пытается донести им, что в сети одна запрещенная информация и эти граждане должны оградить своих детей и внуков от пользования интернетом.

Создается впечатление, что в преступных целях втягивают детей в политику и используют для этого интернет не "какие-то" люди, как говорит российский президент, а очень даже определенные, что цинично прикрываются от гнева сограждан.