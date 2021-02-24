Путін почне поважати Зеленського: ексдепутат Держдуми про реакцію Росії на блокування каналів
Після блокування в Україні проросійських телеканалів, Володимир Путін знову почне поважати Володимира Зеленського. Зокрема, український президент цим кроком довів, що він сильніший за Віктора Медведчука.
Джерело:24 канал
Ексдепутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов заявив, що Зеленський такими діями показав свій "кулак". За його словами, це є серйозним кроком для того, щоб згодом договоритися про мир.
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Пономарьов вважає, що після таких дій Зеленського, президент Росії ставитиметься до нього з повагою.
Якби це було по-іншому, то рівень істерики всередині Росії був би зовсім не таким,
– наголосив він.
За словами ексдепутата Держдуми, передбачувано, що пропагандисти висловили своє незадоволення через такий вчинок. Однак він переконаний, що це є лише "черговим завиванням", а не конкретними діями.
Пономарьов додав, що закривши телеканали Тараса Козака, який є соратником Медведчука, Зеленський лише виграв.
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- Рада нацбезпеки й оборони 2 лютого 2021 року запровадила санкції щодо нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака, який є соратником Віктора Медведчука, на 5 років. Їх поширили й на регіональні мовники під брендом телеканалів NewsOne, ZIK та "112 Україна".
- Відповідний указ підписав Володимир Зеленський.
- Водночас Тарас Козак заявив, що такі дії є незаконними та заявив про цензуру в державі.
- У Міністерстві культури та інформаційної політики повідомили, що звернуться до компанії YouTube, аби та закрила сторінки телеканалів.
Чи підтримують українці блокування каналів Медведчука / Інфографіка 24 каналу
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