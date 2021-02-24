Після блокування в Україні проросійських телеканалів, Володимир Путін знову почне поважати Володимира Зеленського. Зокрема, український президент цим кроком довів, що він сильніший за Віктора Медведчука.

Ексдепутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов заявив, що Зеленський такими діями показав свій "кулак". За його словами, це є серйозним кроком для того, щоб згодом договоритися про мир.

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Пономарьов вважає, що після таких дій Зеленського, президент Росії ставитиметься до нього з повагою.

Якби це було по-іншому, то рівень істерики всередині Росії був би зовсім не таким,

– наголосив він.

За словами ексдепутата Держдуми, передбачувано, що пропагандисти висловили своє незадоволення через такий вчинок. Однак він переконаний, що це є лише "черговим завиванням", а не конкретними діями.

Пономарьов додав, що закривши телеканали Тараса Козака, який є соратником Медведчука, Зеленський лише виграв.

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Рада нацбезпеки й оборони 2 лютого 2021 року запровадила санкції щодо нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака, я кий є соратником Віктора Медведчука, на 5 років. Їх поширили й на регіональні мовники під брендом телеканалів NewsOne, ZIK та "112 Україна".

Відповідний указ підписав Володимир Зеленський.

Водночас Тарас Козак заявив , що такі дії є незаконними та заявив про цензуру в державі.

У Міністерстві культури та інформаційної політики повідомили, що звернуться до компанії YouTube , аби та закрила сторінки телеканалів.



Чи підтримують українці блокування каналів Медведчука / Інфографіка 24 каналу