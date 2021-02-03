Путін почав ставитись до Зеленського краще, – ексдепутат Держдуми Росії про блокування каналів

Глава Російської Федерації Володимир Путін почав ставитись до Володимира Зеленського з повагою. Це сталося після того, як канали Медведчука заблокували.

Джерело: "Що це було" на 24 каналі

Таку думку висловив ексдепутат держдуми Росії Ілля Пономарьов. Про це він сказав в ефірі програми "Що це було".

Увага Це пропагандисти, а не журналістська спільнота, – Герасим'юк про канали Медведчука

І наголосив, що марно намагатись "приписати" Путіну нормальну логіку. За його словами, Путін поважає рішучих людей. І після ситуації з телеканалами Медведчука – ставлення змінилось.

Я впевнений, що Путін почав ставитись до Зеленського краще, тому що він показав "кулак" і що здатен щось вирішувати,

– зазначив Пономарьов.

Він вважає, що в очах Путіна зараз програв Медведчук, а Зеленський виграв.

Блокування телеканалів Медведчука: головне

Україна ввела санкції проти найближчого соратника Віктора Медведчука – нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака. Це трапилось 2 лютого – документ затвердила РНБО за ініціативи Володимира Зеленського.

Згідно з рішенням, обмеження також стосуються телеканалів NewsOne, ZIK та "112-Україна", якими володіє Козак.

Телеканали вже припинили мовлення, однак продовжують працювати на платформі YouTube.

Міністерство культури звернулося до компанії, аби та заблокувала їхні канали, зважаючи на рішення РНБО.



Що відомо про санкції проти Козака / Інфографіка 24 каналу