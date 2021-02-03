Путін почав ставитись до Зеленського краще, – ексдепутат Держдуми Росії про блокування каналів

3 лютого 2021 , 20:57
Читать новость на русском

Глава Російської Федерації Володимир Путін почав ставитись до Володимира Зеленського з повагою. Це сталося після того, як канали Медведчука заблокували.

Джерело: "Що це було" на 24 каналі

Таку думку висловив ексдепутат держдуми Росії Ілля Пономарьов. Про це він сказав в ефірі програми "Що це було".

Увага Це пропагандисти, а не журналістська спільнота, – Герасим'юк про канали Медведчука

І наголосив, що марно намагатись "приписати" Путіну нормальну логіку. За його словами, Путін поважає рішучих людей. І після ситуації з телеканалами Медведчука – ставлення змінилось.

Я впевнений, що Путін почав ставитись до Зеленського краще, тому що він показав "кулак" і що здатен щось вирішувати,
– зазначив Пономарьов.

Він вважає, що в очах Путіна зараз програв Медведчук, а Зеленський виграв.

Блокування телеканалів Медведчука: головне

  • Україна ввела санкції проти найближчого соратника Віктора Медведчука – нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака. Це трапилось 2 лютого – документ затвердила РНБО за ініціативи Володимира Зеленського.
  • Згідно з рішенням, обмеження також стосуються телеканалів NewsOne, ZIK та "112-Україна", якими володіє Козак.
  • Телеканали вже припинили мовлення, однак продовжують працювати на платформі YouTube.
  • Міністерство культури звернулося до компанії, аби та заблокувала їхні канали, зважаючи на рішення РНБО.


Що відомо про санкції проти Козака / Інфографіка 24 каналу