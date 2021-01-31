Путін піарить Медведчука: чому обмін полоненими досі не відбувся

Від початку окупації російськими бойовиками Сходу України, обмін полоненими став одним з улюблених засобів посилення впливу проросійських сил на політичні вподобання українців. Саме завдяки таким обмінам з політичного небуття 5 років тому почав повертатися кум Володимира Путіна – Віктор Медведчук.

Джерело: 24 канал

Працювати над створенням свого образу великого миротворця і безальтернативного переговорника Медведчук почав ще у 2015 році. Тоді він був навіть офіційним представником СБУ з питань обміну полоненими.

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"Медведчук саме через свою роль посередника і кума Путіна був долучений в Мінські процеси. Завдяки його присутності там він взагалі легітимізувався і легалізувався в українській політиці", – сказав політичний експерт Олег Саакян.

Вже в 2019 році Медведчук разом з Вадимом Рабіновичем навіть літали до російської в'язниці, у якій утримували Миколу Карпюка та Станіслава Клиха, і в тому ж таки 2019 році Путін віддав саме Медведчуку кількох українців.

Микола Карпюк так Станіслав Клих – українці, які перебували у полоні Росії. Вони повернулися додому під час масштабного обміну полоненими, який відбувся 7 вересня. Список людей, яких тоді звільнили, можна прочитати тут

Згодом від процесу Медведчука фактично усунули.

Медведчука знову хочуть залучити до обміну

Останнім часом Росія, всупереч усім намаганням представників України у ТКГ організувати обмін полоненими, продовжує активно плести нові і нові інтриги, а також створювати перешкоди.

Починаючи з липня російська сторона і їх підлеглі ОРДЛО блокували всі можливості української сторони. Ми пропонували абсолютно конкретні речі, але вони не хочуть розв'язувати питання,

– сказав голова української делегації у ТКГ Леонід Кравчук.

Натомість російська сторона знову почала говорити про посередництво Медведчука.

Про те, що полонених Росія передаватиме Медведчуку, заявили самі окупанти. Попри це, Леонід Кравчук запевнив, що обмін відбудеться лише на рівні держави

Віддати Медведчуку росіяни та бойовики були готові лише 4 бранців.

"Вони заблокували взагалі обмін для того, щоб зробити Медведчука єдиною людиною, яка спроможна розв'язати це питання. Тобто, щоб віддати Медведчуку 4 людей, вони заблокували обмін усіх 250", – запевнив учасник Тристоронньої контактної групи Сергій Гармаш.

Чому обміну досі немає

Навіть дата обміну за посередництва Медведчука була вже озвучена, але обміну досі не відбулось. Зате інформаційний простір наповнюється повідомленнями про кума Путіна, без якого розв'язати питання з полоненими нібито неможливо.

Я думаю, що від самого початку було запрограмовано, що цей обмін не відбудеться. Він був потрібен, щоб провести інформаційно-психологічну операцію,

– наголосив політолог Саакян.

Чого хотіла добитись Росія:

щоб підсвітити Медведчука , ніби він дуже статусний і його потрібно повертати в перемовний процес, бо без нього нічого не відбудеться;

, ніби він дуже статусний і його потрібно повертати в перемовний процес, бо без нього нічого не відбудеться; щоб ударити по Володимиру Зеленському і звинуватити саме його в тому, що цей обмін не відбувся.

Зеленський не може впоратися з агресією Росії

Утім і сам президент досі не може дати ради наступу агресора всередині країни, хоч обіцяв з цим розібратися ще 1,5 роки тому. Утім пауза після цієї заяви надовго затягнулась.

І навіть супроводжувалась ситуативними союзами президентської фракції в парламенті з відверто проросійською "Опозиційною платформою – За життя".

Один з каналів оточення Медведчука фінансово покарали за розпалювання ворожнечі. Чи є це початком обіцяної гучної історії – покаже час.