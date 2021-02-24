За добу на Донбасі зафіксували 20 атак бойовиків. Внаслідок пострілів з міномета від поранень помер мирний житель, а через атаки на передовій загинув український військовий.

Принципово президент Росії Володимир Путін і його оточення не добилися змін у своїх інтересах. Таку думку в ефірі висловив військовий експерт Ігор Романенко.

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Путін перевіряє реакцію світу

За його словами, очільник Росії перевіряє, як відреагують на ситуацію розвинуті країни.

Путін перевіряє реакцію світу, Євросоюзу, і зокрема такого стратегічного гравця як американці,

– зазначив Романенко.

Він зауважив, що Росія намагалася використати роботу Тристоронньої контактної групи, але їй це не вдалось. Водночас в Україні почалися активні дії від Ради національної безпеки і оборони України щодо інформаційної війни всередині держави.

Ситуація в Україні не задовольняє президента Росії

Це, як відзначив експерт, не задовольнило Путіна, тому він перейшов до активних дій. Спочатку він порушив липневі угоди щодо припинення вогню, а останні декілька днів ситуація загострюється – застосовують міномети.

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"Єдине, що може робити Путін – це тиснути інтенсивністю бойових дій. Росіяни використовують підступний цинічний прийом як обстріли сірої зони. У Путіна є відпрацьований план до можливих рішучих дій всередині весни", – додав Романенко.

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Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу