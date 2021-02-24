Путін перевіряє реакцію Євросоюзу і США, – військовий експерт про загострення на Донбасі
За добу на Донбасі зафіксували 20 атак бойовиків. Внаслідок пострілів з міномета від поранень помер мирний житель, а через атаки на передовій загинув український військовий.
Джерело:24 канал
Принципово президент Росії Володимир Путін і його оточення не добилися змін у своїх інтересах. Таку думку в ефірі висловив військовий експерт Ігор Романенко.
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Путін перевіряє реакцію світу
За його словами, очільник Росії перевіряє, як відреагують на ситуацію розвинуті країни.
Путін перевіряє реакцію світу, Євросоюзу, і зокрема такого стратегічного гравця як американці,
– зазначив Романенко.
Він зауважив, що Росія намагалася використати роботу Тристоронньої контактної групи, але їй це не вдалось. Водночас в Україні почалися активні дії від Ради національної безпеки і оборони України щодо інформаційної війни всередині держави.
Ситуація в Україні не задовольняє президента Росії
Це, як відзначив експерт, не задовольнило Путіна, тому він перейшов до активних дій. Спочатку він порушив липневі угоди щодо припинення вогню, а останні декілька днів ситуація загострюється – застосовують міномети.
Про що свідчить загострення на Донбасі: дивіться відео
"Єдине, що може робити Путін – це тиснути інтенсивністю бойових дій. Росіяни використовують підступний цинічний прийом як обстріли сірої зони. У Путіна є відпрацьований план до можливих рішучих дій всередині весни", – додав Романенко.
Загострення на Донбасі: що відомо
- Впродовж 23 лютого українські військові зафіксували 20 порушень режиму припинення вогню.
- Український сержант Дмитро Сардак отримав осколкове поранення не сумісне з життям.
- Поблизу Пісків отримав поранення ще один український військовослужбовець.
- Також проросійські бойовики відкрили вогонь по Хутору Вільному на Луганщині, через що загинув мирний житель.
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