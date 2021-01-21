Росія нібито планує передати депутату партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктору Медведчуку українських полонених. У такий спосіб Володимир Путін хоче показати, що він готовий розв'язувати такі питання не з українською владою, а зі своїми поплічниками.

Переговори про обмін ведуться в таємниці від влади і українського народу. Про це повідомив координатор волонтерської групи зі звільнення полонених "Патріот" Олег Котенко в ефірі 24 каналу.

До теми Спроба тиску Росії на Україну, – Арестович про намір бойовиків передати полонених Медведчуку

"Є відомі декілька прізвищ, які можна побачити в інтернеті, їх є 9. Але можливо буде і більше, ми не знаємо. Найбільш ймовірно, що нам передадуть людей з СІЗО Донецької та Луганського областей", – заявив Котенко.

За його словами, вони моніторять ситуацію у СІЗО на непідконтрольних Україною територіях, там людей перевозять з одного місця в інше. В Донецькому СІЗО приблизно 10 людей вважають, що їх незабаром передадуть українській стороні, переважно це жінки.

Чому Путін передає полонених Медведчуку

"Медведчук є кумом Путіна. Путін такі речі любить, він хоче показати нашій державі та владі, що вони ніхто, якщо він захоче віддавати, то буде віддавати, але точно не через Україну, а через кумів, друзів та всіх інших", – сказав координатор волонтерської групи.

Крім того, що Медведчук може набрати політичні бали, це ще також є помстою Зеленському і всій Мінській групі, яку очолює Леонід Кравчук,

– заявив Олег Котенко.

Він додав, що найбільші обміни відбуваються перед новим роком і тому була надія і на 2021 рік. Наразі, за їхніми даними, на непідконтрольній території перебувають понад 200 людей.

До теми Повернення полонених: Кравчук звинуватив бойовиків і Медведчука у зриві домовленостей

"Як ведуться перемовини і чому вони зриваються? Це треба запитати в однієї людини – у Путіна. На міжнародному рівні є відповідні домовленості, але Москві начхати на це і вони сміються з цього", – зазначив він.

Обмін полоненими з Медведчуком: що відомо

Наразі підтверджено 2 маршрути, за якими може відбутися процес передачі: через КПВВ "Майорське" та за маршрутом Ростов-на-Дону – Мінськ – Київ. Однак кількість громадян, яку планують передати на підконтрольну Україні територію, постійно змінюється.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що рішення Росії передати не Україні, а Медведчуку полонених – грубо і відверто порушує механізми розв'язання таких гуманітарних питань.