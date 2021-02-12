Бумеранг уже повертається: яке майбутнє чекає росіян

Російська влада вбиває своїх громадян хімічною зброєю. Садить у тюрми тих, хто зумів вижити. І забороняє незгодними світити в небо ліхтариками. Далі читайте російською.

Я помню, как семь лет назад – вскоре после аннексии Крыма – в России звучали голоса тех, кто требовал справедливых судов, честных чиновников и при этом был не против триколоров над украинским полуостровом.

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Не получилось усидеть на двух стульях

Эти ребята клеймили неофеодализм, самоуправство силовиков и разоблачали коррупционеров. Они ругали сословность российского общества, осуждали беспредел элит и требовали социальной справедливости. Но аннексию Крыма они называли "присоединением", ссылались на "референдум", а любую попытку дискуссии сводили к сакраментальному "сами виноваты".

Спустя семь лет впору отвечать им тем же самым.

Они сами виноваты, что так ничего и не поняли. Им казалось, что можно усидеть на двух стульях. Они полагали, что можно поддерживать – или, как минимум, не замечать – военное вторжение своей страны на территорию сопредельного государства. И при этом были уверены, что безумие российской внешней политики не будет дополняться безумием внутренней. Они ошиблись. Будет.

Это было неизбежно хотя бы потому, что решения по "внешним" вопросам и "внутренним" обречены вписываться в общую логику существования российской власти.

Если государственный левиафан уверен в том, что сила важнее закона, то он будет поступать одинаково как с соседями, так и с собственными гражданами.

Жестокость стала идеологией России

В конце концов, каждый отдельно взятый гражданин страны всегда слабее государственной машины. Он может рассчитывать лишь на правила, которые определяют его отношения с системой. А если вы изначально согласны с тем, что масштабы силы определяют объем прав – то государство неизбежно начинает переписывать правила в свою пользу.

Если вы считали, что Москва права, когда силой отбирает территории у соседей, то на что вы надеетесь теперь? Если закрывали глаза на кремлевскую ложь по поводу малазийского "Боинга" – то стоит ли удивляться бесчинству российских судов? Если вам было все равно, когда российские власти бросали за решетку чужих граждан – почему вы удивляетесь, что теперь они бросают своих? Какой резон хищнику становиться травоядным, если прежде его поведение вас не заботило?

Интересно Крым стал приговором для России

Семь лет назад Москва ушла на войну. Главная задача которой – переиграть 1991 год. Кремль сам перевел страну на военное положение. Отныне любая претензия на "особое мнение" граничит с предательством. Любое несогласие расценивается как бунт. Любое сомнение воспринимается как неблагонадежность.

Бумеранги всегда возвращаются

Те, кто радовался триколорам над полуостровом, должны были понимать, что они – следующие. В феврале 2014-го Москва перешла на логику военного времени. В которой жестокость внешняя обречена сопровождаться жесткостью внутренней. В которой цель оправдывает средства. В которой гражданам отведена роль кормовой базы. А у кормовой базы не может быть собственного мнения.

Российскую конституцию изнасиловали в тот момент, когда включали украинский полуостров в состав страны. И было бы вершиной наивности думать, что теперь правовая система прислушается к голосам недовольных. Джинн из бутылки был выпущен семь лет назад и все, что происходит теперь на улицах российских городов – лишь закономерное следствие этого.

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Все разговоры о коррупции, адекватности и верховенстве права имели смысл до перехода России на военную логику существования.

Но если семь лет назад вы не видели особых проблем в появлении триколоров над крымскими органами власти – то не стоит удивляться той реальности, которая догнала вас в 2021-м.

Это всего лишь звенья одной и той же цепи. Которой Кремль теперь приматывает собственных граждан к звенящей от напряжения вертикали власти.

Потому что бумеранги всегда возвращаются.