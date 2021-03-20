Путін образився на Байдена: якою може бути помста президента Росії

Президент США зробив те, про що багато хто з його колег давно мріяли – назвав Володимира Путіна вбивцею. Джо Байден не побоявся назвати його тим, ким він є насправді.

Інші президенти лише мріяли, а Джо Байден зробив – Путін отримав публічного ляпаса. Проте водночас за цей ляпас, за приниження, Путін може помститися точно не Байдену, а українцям.

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Як би Росія і росіяни не мріяли, що вони є "наддержавою" чи суперником та конкурентом США, але правда в тому, що це не так, бо не може Lada Kalina бути суперником й конкурентом Ford Mustang.

Путін не має можливості помститись США

Тому не має Путін ані можливостей, ані перспектив в майбутньому помститись Байдену за публічну образу, за те, що Байден назагал назвав його вбивцею.

Проте Путін навіть не має можливості помститись американцям – немає в росіян та американців ані спільних інтересів, ані спільних проєктів, де б російський президент міг би наказати своїм підлеглим "підгидити" США, щоб компенсувати своєму "его" отримане від Байдена приниження.

З реального – "пігидити" росіяни можуть хіба що в туалеті американського сектору Міжнародної космічної станції, куди російські космонавти вже багато місяців просяться бігати, адже свій туалет полагодити в них руки не з того місця виросли.



Путін не зможе помститись американцям / Фото kremlin.ru

Росія може піти війною на Україну

Путін точно образився, і він точно свою образу зажадає на комусь вимістити. Він не буде це робити на сильнішому за себе, він – умовно – не піде війною на США, але він цілком спроможний вимістити свою злобу на слабкішому за себе – піти війною в Україну.

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Будемо чесними – Україна слабкіша за Росію, армія менша і має гірше технічне оснащення. Так, українці більш вмотивовані, це правда, але не все лише мотивацією компенсуєш.

Для того, щоб компенсувати отримане від Байдена приниження, Путін може наважитися на активізацію російсько-української війни. Так він підтвердить тезу Байдена, що він є вбивцею, але з іншого боку – Путін того і не заперечував ніколи, його, може, це навіть і потішило.

Байден порушив дипломатичний етикет

На найвищому рівні панує так званий дипломатичний етикет – там навіть кривавому диктатору в обличчя лише посміхаються і тиснуть руки, з поваги до його посади.



Президент США порушив правила "дипломатичного" етикету / Фото ТАСС

Тому те, що зробив Байден, коли назвав Путіна вбивцею – по-справжньому нечувана подія, американський президент порушив цим усі правила того дипломатичного етикету.

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Адже яким би "путінська" Росія не була агресором, які б обвинувачення в бік Москви не висував світ про неприпустимість анексії територій, якими б прямим не були докази причетності російських армійців до збиття малайзійського Boeing – російський президент в очах світової спільноти все одно має дипломатичну недоторканність.

Те, що зробив Байден, коли Путіна назвав вбивцею – було наче грім серед ясного неба. Усі знали, що Путін вбивця, але одна справа знати, а інша – почути це з вуст очільника Білого Дому, лідера демократичного світу й головнокомандувача найпотужнішої армії світу.

Тому наслідки від відповідних слів точно будуть, наразі Путін точно лютує і зажадає за це приниження помститися. Мені так воно бачиться, що мститися за це він буде Україні.