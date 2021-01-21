Володимир Путін наразі не є готовим закінчити війну на Донбасі. Водночас окуповані території України – важка ноша для країни-агресора Росії.

Росії було б вигідно нарешті прийняти якесь раціональне рішення та реалізувати мінські угоди. Про це заявив представник України у Тристоронній контактній групі Олександр Мережко, повідомляє "РБК-Україна".

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Не готовий президент Росії, він не хоче, я не бачу з його боку дійсно проявів доброї волі,

– наголосив Мережко.

Що ще сказав Мережко

Доки президентом Росії є Путін, вирішити проблему буде складно.

Путін вже асоціює себе з певною політикою щодо Донбасу та окупованого Криму.

Донбас президентом Росії вважає важелем тиску на Україну. І це велике питання, чи погодиться Путін випустити його з рук.

Що ще кажуть у ТКГ

Речник України у ТКГ Олексій Арестович заявив, що Росія зможе нескінченно підігрівати війну на Донбасі.

Наразі країна-агресор не демонструє жодних потуг до компромісу.

Водночас Арестович переконаний: "примиритися ми можемо за один день, якщо це вирішить єдина особа у світі – президент Російської Федерації Володимир Путін".

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