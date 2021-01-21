Путін не готовий закінчити війну на Донбасі: як у ТКГ оцінюють перспективу миру
Володимир Путін наразі не є готовим закінчити війну на Донбасі. Водночас окуповані території України – важка ноша для країни-агресора Росії.
Росії було б вигідно нарешті прийняти якесь раціональне рішення та реалізувати мінські угоди. Про це заявив представник України у Тристоронній контактній групі Олександр Мережко, повідомляє "РБК-Україна".
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Не готовий президент Росії, він не хоче, я не бачу з його боку дійсно проявів доброї волі,
– наголосив Мережко.
Що ще сказав Мережко
- Доки президентом Росії є Путін, вирішити проблему буде складно.
- Путін вже асоціює себе з певною політикою щодо Донбасу та окупованого Криму.
- Донбас президентом Росії вважає важелем тиску на Україну. І це велике питання, чи погодиться Путін випустити його з рук.
Що ще кажуть у ТКГ
- Речник України у ТКГ Олексій Арестович заявив, що Росія зможе нескінченно підігрівати війну на Донбасі.
- Наразі країна-агресор не демонструє жодних потуг до компромісу.
- Водночас Арестович переконаний: "примиритися ми можемо за один день, якщо це вирішить єдина особа у світі – президент Російської Федерації Володимир Путін".
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