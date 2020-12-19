Австрійський архітектор Вольф Прікс погодився на замовлення Росії спроєктувати театр опери та балету в окупованому Криму. Він зазначив, що його мистецтва – поза політикою, а Володимир Путін, мовляв – не диявол. Дипломати вже назвали це міжнародним скандалом.

Про це мовиться у свіжому випуску "Крим.Реалії" спеціально для 24 каналу від "Радіо Свободи".

Також у випуску:

Призначений Кремлем "глава" Криму Сергій Аксьонов оголосив на півострові масштабну вакцинацію від COVID-19. За його інформацією, Крим вже отримав 500 доз російської вакцини "Супутник-V".

Володимир Путін переконаний, що прісної води у Криму достатньо. Про це російський президент заявив під час своєї щорічної пресконференції.

Українського полковника в записі Миколу Федоряна підозрюють у держзраді. Він своєї провини не визнає, але до кінця слідства хотів би залишитися в СІЗО. Мовляв, на волі йому погрожують.

Ведучий:

Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.