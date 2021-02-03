Путін не боїться Навального, він його дратує, – ексдепутат Держдуми Росії

Про вирок Навальному, заблоковані канали Медведчука, реакцію Росії на санкції – у програмі "Що це було" з Сергієм Лещенком та Євгенією Моторевською говорили ексдепутат держдуми Росії Ілля Пономарьов, голова Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим'юк та політичний аналітик Дмитро Литвин.

Джерело: "Що це було" на 24 каналі

Також вони обговорювали, чи зміняться відносини Путіна з Медведчуком після дій української влади та те, чим можуть закінчитись протести в Росії. Зокрема, Пономарьов вважає, що глава Кремля зовсім не боїться опозиціонера Олексія Навального.

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Про ставлення Путіна до Навального

Ілля Пономарьов: Сам Навальний дуже любить говорити, що, мовляв, нас бояться, тому відбуваються такі репресії. Але якщо подумати логічно, про те, що відбуватиметься, якщо вас бояться – спробують якось поговорити чи нейтралізувати.

А те, що зараз робиться не означає, що його бояться. Це якраз навпаки – Путіна дуже дратують ці фактори: розслідування, ролики, "молодіжна двіжуха", західні лідери. Він, звичайно, не вважає це якось принциповою загрозою.

Тим паче коли він говорить по те, що за Навальним стоять якісь зовнішні сили, то він так, ймовірніше і думає. Коли люди роблять вчинки, на які Путін не може впливати, то він "списує" це на якісь інші чинники.

Що відомо про вирок Олексію Навальному? 2 лютого Навального судили у справі "Ів Роше". Опозиціонеру замінили умовний термін покарання



Одразу після винесення вироку в Росії 2 лютого Навального судили у справі "Ів Роше". Опозиціонеру замінили умовний термін покарання на 3,5 роки ув'язнення . Оскільки політик певний час перебував під домашнім арештом, то в колонії загального режиму йому доведеться провести 2 роки 8 місяців.Одразу після винесення вироку в Росії почали масово затримувати людей , що вийшли на вулиці.

Тож для Путіна, в'язниця буде найбільш безпечним місцем для Навального, де його зможуть повністю контролювати. Але навіть досить масовий протест, за прикладом Білорусі, не дає результатів. Тут справа не в чисельності, а в діях протестувальників.

Про блокування каналів Медведчука

Ілля Пономарьов: Вважаю, що на війні, як на війні. Російську пропаганду давно потрібно було вимкнути. Питання до того, як це зробили юридично. Адже важливо не створювати непотрібних прецедентів, які потім можуть бути використані іншими людьми й в інших інтересах.

Не думаю, що з Кремля йде такий так званий мікроменеджмент. Адже спосіб керування – це узгодження спільних політичних ліній. А те, в який спосіб це реалізується, є завданням самого Медведчука. Можливо, йому пощастило, що в нього відібрали канали. В Україні йде війна. Відтак ті 3 заблоковані канали є виявленими інструментами іноземної агресії, гібридної війни.

Санкції РНБО проти Козака / Інфографіка 24 каналу

Про Путіна та Медведчука

Дмитро Литвин: У Медведчука немає жодної власної легітимності у політичному процесі, окрім зв'язку з Путіним. На своїх каналах він показував, що в нього є доступ до Кремля, що в нього є влада, вплив, гроші. Якщо Путіна не буде – він не зможе побудувати ці відносини більш ні з ким, він буде пенсіонером.

Ми можемо використовувати негативне ставлення в Європі до Путіна у власних інтересах, щоб посилити тиск на Росію.

Про рейтинг ОПЗЖ

Дмитро Литвин: Я б не вбачаю прямої залежності між закриттям телеканалів та рейтингом ОПЗЖ. Адже російське телебачення має вплив на наших виборців у східних та південних регіонах. Всьому телеборделю Медведчука, який закрили, буде складніше досягати свого виборця, але вони його досягатимуть.

Про розширення аудиторії Зеленського

Більше про це – читайте за посиланням.

Дмитро Литвин: Аудиторії Порошенка Зеленський показав, що він ще крутіший. Аудиторії людей, які були посередині – що може прийняти сильне рішення, третя категорія – аудиторія ОПЗЖ – також програла у цій ситуації. Зеленський їм показав, що їхня агітація про те, що "він такий, як і Порошенко" – розсипалася.

Що кажуть у Нацраді

Чому Порошенко б цього не зробив ніколи – пояснення Литвина.

Ольга Герасим'юк: Я вважаю, що ці канали проводять не журналістську діяльність, а пропагандистську. Те, що вони постійно розмахують свободою слова нібито на свій захист – це жахливі речі. Тому що свобода слова, перш за все, це не тільки можливість висловлюватися. Це велика відповідальність: про те, що ти говориш; як це впливає на аудиторію; до чого ти її закликаєш.

Ставлення глави Кремля до Зеленського

Про пропагандистську діяльність каналів – читайте у коментарі Герасим'юк.

Ілля Пономарьов: Путін поважає рішучих людей. І після ситуації з телеканалами Медведчука – ставлення змінилось. Я впевнений, що Путін почав ставитись до Зеленського краще, тому що він показав "кулак" і що здатен щось вирішувати. В очах Путіна зараз програв Медведчук, а Зеленський виграв.