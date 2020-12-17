Росія начебто чує вимоги Заходу про виведення російських військ з території Придністров'я. Проте зробить це Москва лише після виконання певних умов. Про них розповів під час підсумкової пресконференції президент Росії Володимир Путін.

Росії потрібні "відповідні обставини"

Новообрану президентку Молдови Майю Санду Путін теж назвав "представницею Заходу", бо в неї – румунський паспорт. Про це повідомляє 24 канал.

Важливо Чому Росія не виводить війська з Придністров'я і Донбасу?

Загалом ми за те, щоб вивести, як тільки дозріють відповідні обставини. Як тільки буде налагоджено нормальний діалог між Придністров'ям та іншою частиною Молдови. Як тільки підуть всі шляхом миру і примирення ситуації,

– зазначив Путін.

Як стверджує Путін, Росія була найближча до того, аби вивести миротворців ще за президентства у Молдові Володимира Вороніна. Проте цьому завадив знову-таки Захід. Західні сили натиснули на Вороніна і той відступив від домовленостей.

Як зажди, Путін пообіцяв, що "рано чи пізно" цю проблему вирішать.

Санду вимагає вивести російських миротворців з Придністров'я

Зазначимо, що після свого обрання Майя Санду висунула вимогу вивести російські війська з Придністров'я. У Кремлі заявили, що не планують приймати вимогу Санду. Мовляв, саме Росія забезпечувала мир у Придністров'ї, тому заява новообраної президентки є нібито безвідповідальною.

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Зверніть увагу! Україна теж висловила свою позицію щодо ситуації в Придністров'ї. Голова МЗС України Дмитро Кулеба наголосив, що Київ наполягатиме на тому, аби російські миротворці покинули регіон.