Путін може готувати свій наймасштабніший воєнний злочин, – російський публіцист

Є ймовірність, що Росія на чолі з Володимиром Путіним може готувати свій наймасштабніший воєнний злочин – зазіхнути на повну територіальну цілісність України, використавши ракетні удари. У США є на цей випадок продумані дії.

Про це розповів російський публіцист Андрій Піонтковський. Він запевнив, що Путін давно планує наступ.

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За словами російського публіциста, у США бережуть серйозний набір санкцій проти Росії саме на випадок її масштабного вторгнення в Україну.

"Згідно з дискусіями, які ведуться у Вашингтоні, ці санкції будуть введені у разі широкорекламованої путінським режимом масштабної агресії проти України. Їх бережуть на цей випадок", – сказав Піонтковський.

Заява Байдена про те, що Путін – вбивця, дуже потрібна саме в цей момент, коли він готує, можливо, свій наймасштабніший воєнний злочин,

– зауважив публіцист.

Він наголосив, що санкції запровадять тоді, "коли безумству Путіна треба буде поставити рішучу перешкоду".

"Обговорюються плани нанесення ракетних ударів по Києву. Київ спокійно обговорюють на всіх російських каналах. У відповідь на це оголосять Росії справжню економічну війну. У США розуміють, що безнаказаність Путіна призведе до краху всієї системи безпеки Європи", – зауважив експерт.

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Піонтковський: У Путіна вже немає козирів

Як зазначив російський публіцист, у Кремля був 1 козир – поступливість Заходу та бажання домовитись. Також їх козир – Макрон, який на Мюнхінській конференції виступив проти Байдена.

Низка путінської агентури є в Вашингтоні. Однак заява Байдена рве ті зв'язки з капітулянтами, які залишились. Козирів у Путіна вже немає, – підсумував Піонтковський.

Заява Байдена про "Путіна-вбивцю": що відомо

Американський президента Джо Байден ствердно відповів на запитання про те, чи вважає він Володимира Путіна вбивцею.

Попри це, Байден розглядає подальшу співпрацю з Росією у певних сферах.

у певних сферах. У Кремлі вже відреагували на слова президента США. Голова Держдуми В'ячеслав Володін запевнив, що така заява начебто образила усіх росіян.

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