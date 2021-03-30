Путін, Меркель і Макрон без Зеленського обговорили Донбас

У форматі відеоконференції Путін, Меркель і Макрон 30 березня обговорили актуальні проблеми у Європі: коронавірус, протести у Білорусі, арешт Навального. Зайшлося і про ситуацію на Донбасі.
Під час переговорів, як стверджують у Кремлі, сторони обмінялися детальними думками про ситуацію на Донбасі. При тому в Росії у характерному тоні зазначають: йдеться про врегулювання внутрішнього конфлікту.
Важливо Рада вимагає від Росії негайно припинити бойові дії на Донбасі
Що Путін заявив про Донбас
Путін у розмові з європейськими лідерами сказав, що важливо, аби саме київська влада дотримувалася всіх раніше досягнутих домовленостей. Начебто потрібно налагоджувати прямий діалог з мешканцями Донбасу.
Путін також заявив: потрібно врегульовувати правові аспекти особливого статусу Донбасу. Кремль виражає серйозне непокоєння через те, що нібито Україна займається ескалацією конфлікту.
Лідер країни-агресорки сказав, що саме Київ фактично відмовився від виконання узгодженого в липні 2020 року плану припинення вогню.
Політрадники Путіна, Макрона і Меркель продовжать спільну роботу щодо цих питань.
Що цьому передувало
- Напередодні в Росії заявили, що організовують відеоконференцію, на якій говоритимуть про загострення на Донбасі. Втім Зеленського туди не збиралися запрошувати.
- Анонсували, що у конференції мали б взяти участь президент Росії Володимир Путін, канцлерка Німеччини Ангела Меркель та очільник Франції Еммануель Макрон.
- В українському МЗС на такий анонс відреагували різко: мовляв, питання, які стосуються України, треба вирішувати лише за участі її представників.
Ескалація на Донбасі: що відбувається
- Минулого тижня ситуація дуже загострилася. Внаслідок цинічного обстрілу бойовиків, що тривав кілька годин, 4 українські бійці загинули, ще 2 отримали поранення.
- За декілька днів російська влада заявила, що саме українські бійці вдалися до провокацій. У Кремлі публічно висловилися, що ескалація на Донбасі загрожує "надзвичайно небезпечним силовим сценарієм".
- Як заявив головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак, Росія почала стягувати армію до кордону з Україною. Стягнення ворожих військ фіксують повсюдно: на півночі, сході та півдні.
- У Зеленського ж повідомляли: президент невдовзі має обговорити ситуацію на Сході України раом з лідерами країн "нормандської четвірки". Щоправда, про конкретні терміни не йшлося.