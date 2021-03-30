У форматі відеоконференції Путін, Меркель і Макрон 30 березня обговорили актуальні проблеми у Європі: коронавірус, протести у Білорусі, арешт Навального. Зайшлося і про ситуацію на Донбасі.

Під час переговорів, як стверджують у Кремлі, сторони обмінялися детальними думками про ситуацію на Донбасі. При тому в Росії у характерному тоні зазначають: йдеться про врегулювання внутрішнього конфлікту.

Важливо Рада вимагає від Росії негайно припинити бойові дії на Донбасі

Що Путін заявив про Донбас

Путін у розмові з європейськими лідерами сказав, що важливо, аби саме київська влада дотримувалася всіх раніше досягнутих домовленостей. Начебто потрібно налагоджувати прямий діалог з мешканцями Донбасу.

Путін також заявив: потрібно врегульовувати правові аспекти особливого статусу Донбасу. Кремль виражає серйозне непокоєння через те, що нібито Україна займається ескалацією конфлікту.

Лідер країни-агресорки сказав, що саме Київ фактично відмовився від виконання узгодженого в липні 2020 року плану припинення вогню.

Політрадники Путіна, Макрона і Меркель продовжать спільну роботу щодо цих питань.

Що цьому передувало