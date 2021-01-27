Путін має очевидні проблеми зі здоров'ям, у Росії можлива зміна влади, – розвідка

Служба зовнішньої розвідки України заявила, що є підстави говорити про зміну влади в Росії через проблеми зі здоров'ям Володимира Путіна. Однак навіть попри це, Росія залишиться головною загрозою для України.
Джерело: Біла книга Служби зовнішньої розвідки України
Навіть в разі відходу президента РФ Володимира Путіна від влади Росія все одно продовжить агресивну політику і там буде процвітати "путінізм".
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У звіті української розвідки мовиться, що основним джерелом загроз безпеці України залишатиметься Росія.
На тлі все більш очевидних проблем зі здоров'ям Путіна, помітною складності для нього фізично виконувати публічні функції глави держави в Росії де-факто почався період трансферу влади,
– кажуть розвідники.
За інформацією розвідки, незалежно від того, хто в найближчі роки буде правити в Росії, базовий сценарій на середньострокову перспективу передбачає збереження в Росії державної моделі "путінізму".
Розвідка відзначає, що на стратегічному рівні цілі РФ щодо України будуть незмінними: агресор спробує тримати Україну у сфері свого впливу і не допустити вступу в ЄС і НАТО.