Путін має очевидні проблеми зі здоров'ям, у Росії можлива зміна влади, – розвідка

Служба зовнішньої розвідки України заявила, що є підстави говорити про зміну влади в Росії через проблеми зі здоров'ям Володимира Путіна. Однак навіть попри це, Росія залишиться головною загрозою для України.

Джерело: Біла книга Служби зовнішньої розвідки України

Навіть в разі відходу президента РФ Володимира Путіна від влади Росія все одно продовжить агресивну політику і там буде процвітати "путінізм".

Актуально Путін готується до відставки: чи дійсно президент хворіє на Паркінсона

У звіті української розвідки мовиться, що основним джерелом загроз безпеці України залишатиметься Росія.

На тлі все більш очевидних проблем зі здоров'ям Путіна, помітною складності для нього фізично виконувати публічні функції глави держави в Росії де-факто почався період трансферу влади,

– кажуть розвідники.

За інформацією розвідки, незалежно від того, хто в найближчі роки буде правити в Росії, базовий сценарій на середньострокову перспективу передбачає збереження в Росії державної моделі "путінізму".

Розвідка відзначає, що на стратегічному рівні цілі РФ щодо України будуть незмінними: агресор спробує тримати Україну у сфері свого впливу і не допустити вступу в ЄС і НАТО.

Що відомо про можливу хворобу Путіна

Раніше західні ЗМІ заявили, що російський президент Володимир Путін серйозно хворий. У нього нібито хвороба Паркінсона.

У нього нібито хвороба Паркінсона. ЗМІ прогнозують відставку Путіна на початок 2021 року. Журналісти, окрім зовнішніх симптомів хвороби, помітили ще один момент, який може свідчити про підготовку відставки Путіна.

Журналісти, окрім зовнішніх симптомів хвороби, помітили ще один момент, який може свідчити про підготовку відставки Путіна. Це законопроєкт, який надає колишнім президентам Росії довічний статус сенатора. Це дозволить йому уникнути кримінального переслідування.