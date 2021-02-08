Басейн з морською водою та льодовий палац: Путін має розкішні дачі в Криму – відео розслідування

У Криму є резиденція президента Росії Володимира Путіна. Вона займає 2 дачі в селищі Олива. Будинок розташований за 2 великими парканами, його охороняють. Ба більше, над ним заборонено літати і навіть ходити неподалік.

Якщо їхати поблизу резиденції – зникає мобільний зв'язок. Також у Пітна є відомі сусіди в Криму.

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В Оливі 6 й 8 дачі належать Путіну. Раніше вони перебували в розпорядженні українського Державного управління справами.

Як виглядає кримська дача

В Оливі на території дачі російського президента є:

басейни з морською водою;

татамі на місці тенісних кортів;

вертолітний майданчик у морі;

льодовий палац.

Маєток загороджений парканом, висота якого 6 метрів. Він закрив краєвид Чорного моря з південнобережного шосе.

Що кажуть місцеві

Про дачу Путіна в Криму вже говорили. Ще у грудні 2019 року про нього повідомляв "Проєкт".

Місцеві жителі обурені тим, що їм не дозволяють ходити по горах, з яких видно держдачі. Раніше туристи завжди підіймались на них.

На пляжі, який поруч з маєтком, працюють військові водолази. Місцевим дозволяють там купатися, але тільки тоді, коли "немає заїзду" на дачу.

За словами місцевих жителів, вони не можуть зареєструвати або перереєструвати майно в Оливі, адже мають лише українські документи. Вже 6 осіб звернулися з цього приводу до Європейського суду з прав людини.

Місцеві впевнені, що у всіх цих бідах винна Федеральна служба охорони.

Сусіди Путіна

Поруч із резиденцією є також 2 дачі колишнього російського прем'єра Дмитра Медведєва. Також іншим сусідом Путіна є голова Федеральної служби безпеки РФ Олександр Бортніков.



Бортніков і Медведєв / Фото Колаж 24 каналу



Сусіди Путіна / Скриншот з відео "Крим.Реалії"

Як дбають про безпеку Путіна

В Оливі працює великий персонал, однак він є лише тоді, коли немає Путіна. Люди припиняють роботу на час приїзду президента Росії. Додамо, що таке ж правило діє і в Геленджику.

На території резиденції у Криму запроваджено охоронну зону в 1 кілометр.

Коротко про селище

Відомо, що в Оливі мешкає багато колишніх співробітників Комітету держбезпеки СРСР або їхні нащадки. Селище навіть називали "дачним селищем КДБ".

Що відомо про дачі Путіна в Криму: дивіться відео