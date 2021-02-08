Басейн з морською водою та льодовий палац: Путін має розкішні дачі в Криму – відео розслідування
У Криму є резиденція президента Росії Володимира Путіна. Вона займає 2 дачі в селищі Олива. Будинок розташований за 2 великими парканами, його охороняють. Ба більше, над ним заборонено літати і навіть ходити неподалік.
Джерело:"Крим.Реалії"
Якщо їхати поблизу резиденції – зникає мобільний зв'язок. Також у Пітна є відомі сусіди в Криму.
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В Оливі 6 й 8 дачі належать Путіну. Раніше вони перебували в розпорядженні українського Державного управління справами.
Як виглядає кримська дача
В Оливі на території дачі російського президента є:
- басейни з морською водою;
- татамі на місці тенісних кортів;
- вертолітний майданчик у морі;
- льодовий палац.
Маєток загороджений парканом, висота якого 6 метрів. Він закрив краєвид Чорного моря з південнобережного шосе.
Що кажуть місцеві
Місцеві жителі обурені тим, що їм не дозволяють ходити по горах, з яких видно держдачі. Раніше туристи завжди підіймались на них.
На пляжі, який поруч з маєтком, працюють військові водолази. Місцевим дозволяють там купатися, але тільки тоді, коли "немає заїзду" на дачу.
За словами місцевих жителів, вони не можуть зареєструвати або перереєструвати майно в Оливі, адже мають лише українські документи. Вже 6 осіб звернулися з цього приводу до Європейського суду з прав людини.
Місцеві впевнені, що у всіх цих бідах винна Федеральна служба охорони.
Сусіди Путіна
Поруч із резиденцією є також 2 дачі колишнього російського прем'єра Дмитра Медведєва. Також іншим сусідом Путіна є голова Федеральної служби безпеки РФ Олександр Бортніков.
Бортніков і Медведєв / Фото Колаж 24 каналу
Сусіди Путіна / Скриншот з відео "Крим.Реалії"
Як дбають про безпеку Путіна
В Оливі працює великий персонал, однак він є лише тоді, коли немає Путіна. Люди припиняють роботу на час приїзду президента Росії. Додамо, що таке ж правило діє і в Геленджику.
На території резиденції у Криму запроваджено охоронну зону в 1 кілометр.
Коротко про селище
Відомо, що в Оливі мешкає багато колишніх співробітників Комітету держбезпеки СРСР або їхні нащадки. Селище навіть називали "дачним селищем КДБ".
Що відомо про дачі Путіна в Криму: дивіться відео
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