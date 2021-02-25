Російська Федерація вже перебуває на кроці абсолютної ізоляції від світу через дії Володимира Путіна. Стає зрозуміло, що на міжнародній арені російському президенту не раді.

Цей факт можна проаналізувати на прикладі двох недавніх міжнародних знакових подій: Мюнхенській конференції і зборах "Великої сімки", які пройшли без кремлівського керівництва.

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Ба більше, Путін ще й налаштовує людей всередині Росії проти інших країн.

Журналіст та автор проєкту "Антифейк" Єгор Скоріна вирішив розібратись, чому Росія опинилася зараз за бортом та як Україна зі світом об'єднуються проти агресора. Про це і не тільки дивіться в прямій трансляції на ютуб-каналі 24 каналу 25 лютого о 20:00. Не пропустіть!

Пряма трансляція з Єгором Скоріною: дивіться онлайн