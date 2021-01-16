Путін вкотре намагається завоювати Україну. Силою у нього не вийшло, тому тепер він хоче підкупити наших олігархів газом, аби вони нашу Україну йому продали.

Російський газ – аж ніяк не перемога

Є припущення, що днями, коли у Берліні була зустріч радників "нормандської четвірки", Єрмак і Козак говорили про поновлення постачання в Україну російського газу. Про це – у відеоблозі "Думки мої тихі" на 24 каналі.

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Чи це правда – наразі невідомо. Але якщо так, то це зашквар і зрада. Чому зрада – наче й так зрозуміло, тому я хочу наголосити на іншому. Хочу поділитися припущеннями, як саме нам можуть розказувати, що це у жодному разі не зрада, а навпаки – перемога.

Так от, напиратимуть на економічні вигоди. Мовляв, в Європі газ по 120, а тут можна з Росією по 100 домовитися. То хіба це неправильно було б так зробити? Бо це ж і економія, і зайві гроші з'являться, які можна буде інвестувати в дороги чи медицину.

А ще нам будуть розказувати, що це у жодному разу не буде путінський газ від путінського "Газпрому". Нам казатимуть, що це буде газ від якихось незалежних російських газовидобувних кампаній.

Ба більше, казатимуть, що це взагалі газ з Туркменістану. А те, що він в Україну заходитиме з Росії – так це тому, що немає від Туркменістану іншого шляху, аніж через російську трубу.



Путін хоче постачати в Україну російський газ / Фото "Ведомости"

Тобто казатимуть, що газ цей точно не путінський. Тому і зради точно немає, а навпаки, є очевидна економічна вигода для України. Бо у платіжках куб газу коштуватиме на гривню менше. Й хіба це не перемога, питатиме нас Офіс Президента.

Так от, насправді – це взагалі не перемога. Бо майже усе, чим нам обґрунтовуватимуть припустимість та доцільність поновлення купівлі російського газу – це брехня від першої й до останньої літери.

У чому полягає ця брехня

► По-перше, у Росії немає жодних незалежних газовидобувних компаній. І навіть якщо там поспіхом зараз спеціально для України таку організують й за паперами вона постачатиме не російський газ, а туркменістанський – це все одно буде фікція.

Адже все, що стосується газу в Росії, так чи інакше належить "Газпрому" та Путіну. А купувати щось в Путіна – це дурість. Ну бо спонсорувати агресора, свого вбивцю – як інакше такі дії можна назвати?

Отже, як би нам не брехали про незалежні російські газовидобувні компанії чи про газ з Середньої Азії – це все одно буде виключно путінський газ, бо у Росії інакше і бути не може.



Російський президент Володимир Путін / Фото AP

► Розповіді про економічну доцільність та вигідність простому українцеві від російського газу – також брехня. Бо насправді російський газ нам не потрібен для опалення чи гарячого водопостачання – ці потреби перекриваються газом власного видобутку.

Доказ тому: ми вже понад 5 років російський газ не купуємо, і не замерзли ж. Це тому, що нам для комуналки дійсно не потрібен російський газ. Для цього свого видобутку нам з головою мало б вистачати.

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Кому ж потрібен російський газ

Цей російський газ потрібний насамперед підприємствам – туди він завжди спочатку й прямував, а не в котельні наших будинків. Дешевий російський газ, наприклад, потрібний підприємствам переробної галузі.

Спалюючи той газ, вони виробляють добрива. Газу їм для цього треба дуже багато, тому насамперед дешевий російський газ дуже потрібен олігархам Коломойському та Фірташу, власникам таких вітчизняних переробних підприємств.



Українські олігархи Ігор Коломойський та Дмитро Фірташ / Колаж 24 каналу

І от саме їх, українських олігархів, Путін і намагається нині знову підсадити на гачок дешевого російського газу. І з боку Путіна це буде завуальований хабар цим олігархам. Володар Кремля у такий спосіб хоче їх підкупити.

Так само як він свого часу "купив" білоруського президента Олександра Лукашенка. Той роками розказував білорусам, який він молодець, що нагнув Путіна на дешеві енергоносії. Мовляв, Білорусь від того тільки багатіє.

Утім, багатів лише Лукашенко, а Білорусь все глибше загрузала в російському енергетичному капкані. Дешевий російський газ – це завжди капкан. Що білорусам, що українцям, що німцям.

Просто раніше, за часів Кучми, Ющенка та Януковича, цей капкан був дуже простим та примітивним. Не маючи альтернатив і не шукаючи їх, ми були абсолютно від того російського газу залежні.

І навіть мінімальні перебої у постачанні чи короткострокове перекривання Москвою газового вентиля загрожувало нам ризиком взимку замерзнути. Але це лише тому, що тоді ми свою комунальну інфраструктуру побудували напряму від тієї російської труби.

Нині ми її перебудували, то ж і без російського газу нормально взимку гріємося вже понад 5 років. Тож тепер Путін у трохи інший газовий капкан нас хоче затягнути, значно хитріший.

У чому ризик для українців

Дешевим російським газом Путін хоче підкупити наших олігархів, аби мати їх провідниками й захисниками своїх кремлівських інтересів в Україні. Й ті олігархи потім стануть на його захист.

При цьому, вони матимуть залізні аргументи, навіщо таке роблять. Казатимуть, що їхні підприємства, які успішно виробляють тисячі тонн продукції, працюючи на дешевому російському газі, дають роботу десяткам тисяч українців.

Казатимуть, що сплачують мільйонні податки в бюджет, приносять державі валютний виторг. І це все буде правдою. Правдою і капканом, з якого ми вже не зможемо вирватися.

Аби потім з того путінського капкана нам не було потреби вириватися, зараз просто треба у нього не потрапляти. Нам з вами треба не дозволити нашій владі поновити купівлю дешевого російського газу.

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Бо це хабар, це підкуп українських олігархів, які за цей газ зроблять усе необхідне, аби Путіну віддати Україну. Він не зміг завоювати її силою. Але тепер намагається завоювати хитрістю.

Він намагається перекупити Україну в українських олігархів. Й вони, звісно, радо її продадуть. Але ж питання в іншому – чи дозволимо ми з вами їм це за нашою із вами спиною зробити?