Мене всі питають – скажи, якого дідька ти нам в порядок денний тягнеш запоребриківський порядок денний? Яка нам різниця, що там у них відбувається? Навіщо ти нам в інформаційне поле постояно впихаєш Росію? Далі читайте російською.

Да, я вас понимаю. Я понимаю, насколько происходящее в России не то, что достало, а даже не воспринимается уже. Все, оторвались. Отдельная страна, отдельная жизнь. Хочется наслаждаться тем, что у нас теперь даже срачи свои. Что мы никак на них не завязаны вообще. Не слышать и не видеть. Хоть провались в магму огненную все сто сорок миллионов – вообще не интересно.

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Тысяча километров границы с ордой

У меня абсолютно такие же ощущения. Я колбасу "Московскую" или сыр "Российский" на прилавке видеть не могу – не то, что карбонариев с ершиками и небутербродами. Там вон на Марс три аппарата с разницей в один день опустились – норм траффик, да? – и мне хочется писать об этом. Но марсоходы на мою жизнь никак не повлияют. А мальчик, который водочки принеси – влияет напрямую.

Я сам жду, не дождусь, когда настанет то время, когда пятнадцать улусов можно будет обнести не только бетонным, но и ментальным забором – и вот тогда уже действительно выдохнуть: совершенно плевать, что там у них. Пусть жрут друг друга, как хотят. Мне во всем этом ковыряться – тоже радости никакой. Вообще. Устал я от поломуных.

Но, к сожалению, до тех пор, пока на месте империи не появятся эти пятнадцать улусов, это невозможно.

У нас под боком огромная поехавшая головой орда, которая сильнее нас, экономически мощнее нас, с присоединенной Беларусью будет больше по населению в четыре раза, имеет ядерное оружие – и эта страна едет головой и превращается в новый Рейх. Имея с нами две тысячи километров границы. И на севере триста км марша до столицы.

И отмахнуться от этого невозможно.

Была надежда, что события в Минске оторвут от Рейха Беларусь. И прибьют к нашему берегу. Мы все следили и орали. Поначалу. Этого не случилось. Напротив, события впаяли Беларусь в Рейх теперь без вариантов.

Еще тысяча километров новой границы.

А с Юго-Запада Приднестровье, с юга море и за ним – опять Рейх.

Потом началась эпопея с ершиком, никакой надежды на нее, естественно, уже не было – но она закончилась важнейшим результатом: оппозиция в Рейхе теперь разгромлена окончательно. Все. С этого момента маски сброшены.

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А что дальше?

Рейх сейчас осознает себя, осознает, что никакого другого пути, кроме кристаллизации, ему не остается, плюнет на все внешние приличия, которые пытался хотя бы делать вид, что соблюдает, и начнет процесс этой самой монолитизации.

А дальше – война. Никаких других вариантов ни у каких рейхов не бывает.

И, имея под шесть тысяч км соприкосновения с четырех сторон, отмахиваться от происходящего там – мне кажется, предельно недальновидно.

Территориальный суверенитет оккупированной страны находится в зависимости от оккупанта, и пока он не будет изгнан – хоть сдохни, но ситуация такова, какова она есть. Реальность такова вот. И никуда от этого не деться.

И если Рейх поедет головой окончательно, и решит все таки двинуть танковые колонны, то и нынешняя площадь территории Украины будет зависеть от того, каким количеством трупов они готовы будут закидать поля. А трупов для удобрения лесопосадок у них – до черта.

И подбрасыванием шапок тут не обойдешься.

То, какой водоворот будет закручен на Восточно-Европейской арене пост-совесткого пространства, зависит от Мордора, где полоумный Саурон, заперевшись в своей башне, строит из глины орды орков – и никуда от этого не деться.

Я – ваш градусник

В самом прямом смысле этого слова. Градусник за окном. За поребриком.

Вы сидите в квартире, и решаете свои домашние дела – скажем, ругаетесь про Булгакова и собачий рот – а потом решаете посмотреть, какова там температура за окном в свете приближающейся зимы (тут вот дернулось скаламбурить про ядерную, но перебор).

А за окном Бабченко: карбонарии толкают автозаки и ходят с фонариками. Относительно тепло. Но ожидается похолодание. Температура минус тринадцать.

Вы опять решаете свои дела и опять подходите к окну.

А за окном Бабченко: по ту сторону репрессии, расстрелы и посадки. Метель, ураган, температура минус тридцать.

Вы опять делаете свои дела. Подходите к окну.

А градусник Бабченко вам: все, за окном полный абзац, Рейх окуклился окончательно, они дозрели, всех инакомыслящих постреляли, внутренние проблемы решили, теперь обратят взор во вне, скоро откроют военкоматы, ждать больше нечего. Температура минус пятьдесят один.

И вы такие – опа. Минус пятьдесят один. Надо срочно утеплять наши оконные рамы. Тем более у нас их шесть тысяч километров. Срочно приступаем к усилению мер защиты нашей квартиры от потоков ада с севера.

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Чтобы не получилось, как в четырнадцатом – через забор волной ломанули орки с севера, а мы ссоримся про Булгакова и собачий рот, и стоим в одном бушлате, и разводим руками: мужики, вы чего…

Вот, блин, были же и тогда градусники, предупреждали же – да не слушал никто. Поверить никто не мог.