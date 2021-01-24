В Україні досить багато політиків, які переконані в необхідності дружби з Росією і налагодженні відносин з Путіним. І це після захоплення Криму і частини Донбасу, після тисяч загиблих українців у розв'язаній Путіним війні та після багаторічної кампанії ненависті до України, напевно, вже у всіх російських медіа.

Пропутинские политики в Украине уверяют – и, к сожалению, небезуспешно, что все беды страны только из-за испортившихся отношений с Кремлем. О том, что эти отношения испортились вовсе не сами по себе, они предпочитают молчать, выгораживая своих преступных московских хозяев и самих себя, годами выполнявших самые паскудные распоряжения этих хозяев. Об этом в новом видеоблоге "Большой мир" на 24 канале.

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В этой клоунаде доморощенные адвокаты Кремля, наверняка неожиданно для них, схожи с сирийским президентом Башаром Асадом. Тот тоже изображает из себя равноправного партнера российского узурпатора и очень старательно делает вид, что ни он, ни его московский друг не имеют никакого отношения к тому кровавому кошмару, который уже целое десятилетие творится в Сирии.

Разжигание сирийской войны

Хотя на самом деле сирийскую войну эти персонажи разжигали вдвоем и еще вопрос: "Чей вклад в нынешний ближневосточный хаос весомее?". Началось все, как обычно, с безалаберности и желания присвоить чужие деньги.

В середине 2000-х годов Путин принял решение уволить всех российских лесников. Скорее всего, их явно не космические зарплаты попилили между собой какие-нибудь мордатые чиновники или генералы. В общем, лесников уволили и некому стало:

следить за состоянием лесов;

вовремя предупреждать пожарных и спасателей о возгораниях;

очищать посадки от горючего сухостоя.

Пожары в России

В результате в конце 2000-х – начале 2010 годов по всей России полыхали пожары. Сначала горели леса, потом огонь перекинулся и на поля, в том числе на пшеничные, уничтожив какие-то непредставимые площади посевов. Эти пожары стали одним из спусковых крючков ближневосточных бунтов, известных как "Арабская весна".

А все потому, что на полях сгорела пшеница, которую годами покупали разного рода ближневосточные президенты и царьки, получая существенную скидку в обмен на приятные Кремлю пустые славословия о его величии.



Все были довольны: российские власти получали доход от зерна и хвалы в свой адрес, президентам и царькам доставалось немало дешевой муки, их подданным – в большинстве своем совсем не богатым людям – относительно доступный хлеб. А из-за пожаров ничего этого не стало, царьки остались без дешевой муки, люди – без доступного хлеба.

Рост цен на продукты питания

В 2010 году цены на продукты питания на Ближнем Востоке и в Северной Африке существенно выросли. В результате, к и без того огромному списку претензий жителей довольно бедных стран к своим правителям – прибавились жалобы на недоступность даже самых элементарных продуктов.

И эта недоступность вывела тысячи людей на улицы городов Туниса, Египта, Ливии, Бахрейна и других южных или восточных государств. К слову, в Сирии как раз накануне "Арабской весны" случился жуткий неурожай. Из-за чего страна не только осталась без хлеба, но еще и в города хлынул поток разорившихся безработных крестьян, многие из которых присоединились вскоре к антиправительственным выступлениям.



Недоступность продуктов вывела тысячи людей на улицы городов / Фото "ЕспресоTV"

Если бы не желание путинских чиновников поделить между собой зарплаты лесников – то, очень возможно, не было бы никакой волны ближневосточных революций, и разномастные диктаторы – от ливийского Каддафи до египетского Мубарака – до сих пор бы сидели в своих креслах.

Но произошло так, как произошло: Каддафи убили его же сограждане, Мубарак, проведя несколько лет под следствием, умер от старости, а Асад погрузил страну в ужас войны, которой до сих пор не видно конца.

Сравнение Асада и Януковича

Сейчас стоит признаться в том, что я знаком с Башаром Асадом – жизнь журналиста такова, что и с самим дьяволом может свести. Я был у Асада в резиденции, говорил с ним несколько часов, пытался понять, что это за человек.

Помню, что тогда – 10 лет назад – меня поразило, прежде всего, несоответствие реального довольно-таки зажатого и растерянного Асада созданному пропагандой образу решительного бескомпромиссного вождя.

Спустя несколько лет, в 2014 году, похожее несоответствие продемонстрировал Виктор Янукович. Казавшийся каким-то безэмоциональным, едва ли вообще способной на проявление чувств големом, при первой же опасности он показал себя каким-то невероятным трусом, в принципе не способным совладать с собою.



Башар Асад и Юрий Мацарский / Скриншот с видео

Далеко негеройский в жизни Асад и тот как-то смог побороть страх перед революцией и заставить себя остаться в Дамаске, а не сбежать в Ростов или куда там его еще могли запихнуть его же союзнички.

Сравнивая этих двоих – Башара Асада и Виктора Януковича – понимаешь, что, если бы Янукович усидел в президентском кресле, если бы смог удержать под своим контролем хотя бы часть армии и спецслужб, Украину могла бы ждать участь не лучше сирийской.

Другое развитие событий в Украине

По приглашению Януковича в Украину вообще не таясь зашли бы куда более значительные оккупационные силы России, как они зашли в Сирию по приглашению Асада. На подвалы отправляли бы не только в Донецке и Луганске, а буквально по всей стране, как это происходит сейчас там, где правят ставленники Путина и Асада.

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Уже не сотни тысяч, а миллионы беженцев искали бы себе новый дом в соседних странах или в уцелевших городах воюющей родины. Удержись тогда Янукович, и Украина превратилась бы из крупного мирового поставщика зерновых в бедного попрошайку, как это случилось с прежде аграрно независимой Сирией, клянчащей сейчас украденный Кремлем из оккупированного Крыма урожай пшеницы.

Нынешняя Сирия – это образец того, какой могла бы быть Украина, не окажись кремлевские ставленники здесь так трусливы и мелочны.

Поэтому новости из Сирии – а там опять бомбят школы и больницы и снова нехватка продовольствия, так как Путин решил на время пандемии не отправлять свое зерно на Ближний Восток – вот все эти новости воспринимаются как сообщения из параллельной Украины, которой к счастью для нас так и не случилось. И уже никогда не случится. Чтобы там себе не воображали наши местные недоасады и их северные хозяева.