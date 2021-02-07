Побудував ще гетьман Іван Мазепа: ПЦУ відновить храм на Чернігівщині

У селі Дігтярівка на Чернігівщині Православна церква України відновить храм Покрови Богородиці початку XVIII століття. Його звів Іван Мазепа.

Відроджуватиме церкву Благодійний фонд Івана Мазепи та Митрополичий фонд ПЦУ. Про це повідомив Митрополит Епіфаній.

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Яка мета проєкту

За його словами у 2021 році розпочнеться проєкт, мета якого впродовж найближчих кількох років завершити відбудову унікального храму, щоб:

повернути Україні справжню архітектурну перлину;

відродити духовну святиню та символ прагнення великого гетьмана ще 313 років тому відійти від згубного російського протекторату;

обрати для нашої держави інший вектор розвитку – вільний, європейський.

Що відомо про храм Покрови Богородиці

Храм Покрови Богородиці збудували у 1708 році на замовлення і коштом гетьмана Івана Мазепи. Саме там гетьман молився за Україну перед історичною зустріччю з королем Швеції Карлом ХІІ. І саме там підписали угоду, яка мала допомогти:

► реалізувати військово-політичний проєкт Мазепи щодо виходу з-під протекторату Московії;

► утворення на українських землях незалежної держави.

Тоді шведський король подарував храму чавунні плити для підлоги з гравіюванням "К ХІІ". Після битви під Полтавою історію цього храму за наказом російського царя Петра І намагалися переписати.

Але церква тоді встояла. Пережила вона і громадянську війну, і розкуркулення, і Другу світову,

– зазначив Епіфаній.

Реставрація храму

Завдяки старанням небайдужих українців, зокрема з Канади та США, вдалося розпочати відбудову та реставрацію храму. Попри це, з початком російської агресії у 2014 році фінансування і відновлювальні роботи зупинили.