Побудував ще гетьман Іван Мазепа: ПЦУ відновить храм на Чернігівщині
У селі Дігтярівка на Чернігівщині Православна церква України відновить храм Покрови Богородиці початку XVIII століття. Його звів Іван Мазепа.
Джерело:Фейсбук Митрополита Епіфанія
Відроджуватиме церкву Благодійний фонд Івана Мазепи та Митрополичий фонд ПЦУ. Про це повідомив Митрополит Епіфаній.
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Яка мета проєкту
За його словами у 2021 році розпочнеться проєкт, мета якого впродовж найближчих кількох років завершити відбудову унікального храму, щоб:
- повернути Україні справжню архітектурну перлину;
- відродити духовну святиню та символ прагнення великого гетьмана ще 313 років тому відійти від згубного російського протекторату;
- обрати для нашої держави інший вектор розвитку – вільний, європейський.
Що відомо про храм Покрови Богородиці
Храм Покрови Богородиці збудували у 1708 році на замовлення і коштом гетьмана Івана Мазепи. Саме там гетьман молився за Україну перед історичною зустріччю з королем Швеції Карлом ХІІ. І саме там підписали угоду, яка мала допомогти:
► реалізувати військово-політичний проєкт Мазепи щодо виходу з-під протекторату Московії;
► утворення на українських землях незалежної держави.
Тоді шведський король подарував храму чавунні плити для підлоги з гравіюванням "К ХІІ". Після битви під Полтавою історію цього храму за наказом російського царя Петра І намагалися переписати.
Але церква тоді встояла. Пережила вона і громадянську війну, і розкуркулення, і Другу світову,
– зазначив Епіфаній.
Реставрація храму
Завдяки старанням небайдужих українців, зокрема з Канади та США, вдалося розпочати відбудову та реставрацію храму. Попри це, з початком російської агресії у 2014 році фінансування і відновлювальні роботи зупинили.
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