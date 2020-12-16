Вчора, 15 грудня, Україна відсвяткувала другу річницю Православної церкви України. Але насправді процес її становлення тривав тисячоліттями, ще з часів князя Ярослава Мудрого.

Понад 3 століття духовної окупації українці прагнули мати свою незалежну об'єднану православну церкву. Але тільки 2 роки тому зуміли об'єднатися. Про це розповів митрополит Епіфаній в ефірі програми "Що це було" на 24 каналі.

До теми ПЦУ – 2 роки: як створювали Православну церкву України та скандали довкола

Росія протидіє ПЦУ

За його словами, цей час був дуже важливим, адже він засвідчив, що Україні може зберігати єдність. Росія не вірила в те, що об'єднання відбудеться.

Ми відчуваємо постійну протидію не тільки з боку Російської Православної церкви в Україні, і загалом з російської церкви, але і з боку Росії. Ще до отримання Томосу, вона робила все можливе, щоб Україна його не отримала,

– зазначив Епіфаній.

Попри те, що це відбулось, Росія не зупинилась. Вона продовжила протидіяти на міжнародному рівні для того, щоб ПЦУ не визнавали інші помісні православні церкви і щоб припинити об'єднання всередині країни.

Довідка. 15 грудня 2018 року відбувся собор, який об'єднав більшість православних церков у єдину автокефальну.

Сповільнення процесу

Митрополит розповів, що після отримання Томосу упродовж першого року був підйом: все більше парафій визначилось з переходом до ПЦУ. Але пізніше цей процес сповільнився, адже:

в Україні відбулись певні політичні зміни;

минули президентські та парламентські вибори;

деякі політики, які надають перевагу Російській Православній церкві в Україні почали перешкоджати її шляху, давати розпорядження обласними адміністраціями, деколи навіть відкрито.

Визнання суспільства

"Ми маємо визнання українського суспільства", – додав митрополит Епіфаній. Він також відзначив, що останні соціологічні опитування засвідчили, що за останній рік третина українського суспільства стала більше довіряти ПЦУ.

Повне інтерв'ю з Епіфанієм: дивіться відео 24 каналу