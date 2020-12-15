Православна церква України 15 грудня відзначає другу річницю створення. ПЦУ офіційно затвердили у 2018 році на об'єднавчому соборі православних церков у Києві. З тих пір до неї перейшли майже 600 громад, проте не обійшлося без скандалів, зокрема зі сторони патріарха Філарета.

Історія створення ПЦУ

Більше про створення ПЦУ – читайте в матеріалі 24 каналу. Спершу Верховна Рада в червні 2016 року звернулась до патріарха Варфоломія із проханням надати автокефалію Українській православній церкві. Проте активніші дії для створення ПЦУ стартували аж навесні 2018 року, коли тодішній президент Петро Порошенко звернувся до патріарха Варфоломія з проханням про надання Томосу.

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Синод Вселенського патріархату прийняв до розгляду звернення. Тож 3 митрополитів патріархату почала візити до помісних православних церков, щоб інформувати про українську справу.

У вересні 2018 року патріарх Варфоломій у своїй доповіді виголосив чимало прикладів того, як "Москва впродовж багатьох століть правувала Київською митрополією, православною церквою в Україні, без відома Константинополя". Наступного дня собор ухвалив, що Вселенський патріархат має повноваження надавати автокефалію іншій церкві без будь-яких узгоджень.

Головою ПЦУ став Епіфаній

ПЦУ утворилася 15 грудня 2018 року на помісному соборі. Тоді об’єдналися українські православні юрисдикції на ґрунті повної канонічної незалежності. Предстоятелем ПЦУ обрали 39-річного митрополита Епіфанія (в миру Сергій Думенко). До того моменту він був ректором та професором Київської православної богословської академії, митрополитом Переяславським і Білоцерківським, патріаршим намісником з правами єпархіального архієрея УПЦ КП.

Перехід церков до ПЦУ

Після цього до ПЦУ почали переходити численні православні громади і парафії України, які раніше декларували єдність із Московським патріархатом.

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Порядок переходу до ПЦУ / Інфографіка 24 каналу

Томос

У січні 2019 року Патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію ПЦУ після спільного служіння літургії з митрополитом Епіфанієм.

Яка дія Томосу

Томос узаконив базові принципи управління та церковного життя,

зобов'язав церкву отримувати миро від Константинопольської церкви,

встановив для всіх священнослужителів ПЦУ можливість апеляційного звернення до Вселенського патріарха,

засвідчив права Фанару на екзархат і ставропігії в Україні,

закликав інші помісні православні церкви визнати ПЦУ та згадувати її як "Святішу Церкву України".

Процес надання автокефалії ПЦУ завершився 6 січня 2019 року. Тоді Варфоломій вручив Епіфанію митрополичий жезл і сувій із текстом Томосу.

30 січня 2019 року ПЦУ отримала офіційну реєстрацію як юридична особа.

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Інтронізація Епіфанія

Інтронізація (вступ на престол) Епіфанія відбулась у соборі Святої Софії у Києві 3 лютого 2019 року.

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Інтронізація Епіфанія / Фото Укрінформ

27 липня того ж року Священний Синод ПЦУ ухвалив рішення щодо припинення юридичних осіб "Київська Патріархія УПЦ Київського Патріархату" та "Патріархія УАПЦ" шляхом приєднання до Київської Митрополії Української Православної Церкви (Православної Церкви України).

Реформа церкви

ПЦУ планує або вже запровадила низку нових правил в церквах:

вхід до церков для жінок з непокритою головою,

встановлення лавок для сидіння у церквах,

дозвіл на відспівування вірян католицького віросповідання.

Коментуючи можливі зміни у церковному календарі, наприклад, святкування Різдва в один день разом з католиками, 25 грудня, Епіфаній неодноразово наголошував, що ці зміни повинні відбуватися поступово, внаслідок просвітницької роботи й відповідних змін у поглядах суспільства.

Певні новації запроваджуються і в церковній музиці. Для прикладу, під час святкування Великодня 2019 року в Михайлівському Золотоверхому соборі лунав передзвін, який написали та виконали студенти Київської православної богословської академії.



Як Варфоломій підписував Томос для ПЦУ / Фото "Громадське"

Скандали довкола ПЦУ

Перехід парафій

Чимало скандалів пов’язані з переходом парафій до ПЦУ. Так, на початку створення церкви були сподівання, що парафії УПЦ МП почнуть активно переходити до ПЦУ. Адже напередодні об’єднавчого собору ієрархи УПЦ МП висловлювали підтримку створенню православної автокефалії в Україні.

Проте в РПЦ знайшли важелі, щоб натиснути на них. Так, на об’єднавчий собор прибули лише 2 архієреї УПЦ МП. Інші не ризикнули. Не ризикнули вони перейти до ПЦУ і після об’єднавчого собору. Спрацювали різні чинники. Але головний серед них – тиск Москви.

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І все ж понад 500 парафій УПЦ МП захотіли перейти до ПЦУ. На жаль, юридичне оформлення цих переходів усіляко гальмується, зокрема через суди і представників влади, серед представників якої теж є адепти Московського патріархату. А ще в цьому питанні активні проросійські політики в Україні.



Нардеп Вадим Новинський не раз називав перехід церков до ПЦУ силовим захопленням / Фото raskolam.net

Епіфаній також розповідав, що практично щодо кожної громади, яка долучилася до ПЦУ, є судові позови з боку РПЦ. Окрім того, до ПЦУ переходять здебільшого парафії, а не священники, яких фінансово мотивують залишатися в підлеглості УПЦ МП: якщо він не переходить з громадою – отримує повне фінансове забезпечення.

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Інциденти з переходом парафій: кілька прикладів

У селі Смолява на Волині громада збирала підписи за перехід до ПЦУ. Священник перестрів жінку та забрав ці підписи.

У селі Жидичин неподалік від Луцька священник УПЦ МП Володимир Гелета проти ночі 23 лютого 2019 почав стрілянину у бік парафіян , що перебували біля храму.

, що перебували біля храму. Представники УПЦ МП заблокували вхід до храму жителям села Сестрятин. Близько десятка священнослужителів російської церкви разом із завезеними людьми намагались спровокувати міжконфесійний конфлікт, постійно проклинаючи та ображаючи місцевих парафіян.

У селі Крути на Чернігівщині понад 50 молодиків під керівництвом священників Московського патріархату зірвали парафіяльні збори.

Митрополит Вінницький і Барський ПЦУ Симеон заявляв, що УПЦ МП пропонує своїм священникам "великі гроші в доларах", щоб вони не переходили до ПЦУ.

У червні 2019 року по завершенні літургіії у Києво-Печерській лаврі, митрополит Тамасоський Ісая, який є випускником Московської духовної семінарії, тісно співпрацює з РПЦ і очолює делегацію Кіпрської православної церкви, на іменинах глави УПЦ (МП) митрополита Онуфрія звернувся до Президента України Володимира Зеленського, до українського уряду та парламенту з проханням повернути храми від ПЦУ до УПЦ МП.



Представники УПЦ МП заблокували вхід до храму жителям села Сестрятин / Фото "Цензор.Нет"

Голова УПЦ КП Філарет спершу виступав активно за створення ПЦУ. Проте невдовзі після створення церкви Філарет раптово не погодився з уставами ПЦУ та звинуватив митрополита Епіфанія у порушенні домовленостей. Мовляв, на Об'єднавчому соборі 15 грудня 2018 року домовилися, що новоствореною ПЦУ керуватиме Філарет, а Епіфаній лише представлятиме церкву за кордоном. Насправді ж домовилися, що керуватиме ПЦУ таки Епіфаній, а Філарет стане почесним патріархом церкви.



Думка українців про те, кому варто очолювати ПЦУ / Інфографіка 24 каналу

Влітку 2019 року Філарет узагалі зібрав так званий "Собор УПЦ КП", де заявив про відновлення діяльності Київського патріархату. Учасники цих зборів також відкинули Томос, аргументуючи це тим, що документ нібито ставить ПЦУ у залежність від Константинополя.

Після цього зібрався справжній Синод ПЦУ і позбавив Філарета права управління Київською єпархією. Однак не вилучив його зі складу єпископату ПЦУ "за особливі заслуги в минулому". При цьому Синод ПЦУ надав Філарету право для довічного проживання в комплексі будівель у Києві на вулиці Пушкінській, 36 та довічне право на звершення богослужінь у Володимирському соборі.

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Восени 2019 року суд Києва дозволив ліквідувати Київський патріархат УПЦ.

Звинувачення Філарета на адресу Епіфанія

У грудні 2019 року Філарет заявив, що Епіфаній підпорядкувався Константинопольському патріарху, нібито розділивши єдину велику церкву – зокрема, Київський патріархат. Філарет також звинуватив Епіфанія в тому, що той "живе неправдою". Він начебто виключає із семінарій студентів, які спілкуються з Філаретом і забороняє архієреям розмовляти з ним.

Сам Епіфаній вважає, що за спиною Філарета стоять проросійські сили, а він цього, можливо, не усвідомлює. Таким чином Кремль використовує Філарета у боротьбі проти незалежної української церкви.



Епіфаній та Філарет / Фото 112.ua

Філарет хоче, щоб Україна відмовилась від Томосу

У червні 2020 року Філарет заявив, що Україна має відмовитися від Томосу про автокефалію. Натомість слід вимагати від Варфоломія інший Томос. Філарет пояснював, що коли мовилося про надання Томосу ще за часів президентства Віктора Ющенка, Константинополь прямо поставив Україні умову – щоб та стала його частиною. За словами священнослужителя, Українська церква категорично відмовилася від такого розвитку подій.

По-перше, юрисдикція автокефальної Української церкви поширюється тільки на територію України. А ті українці, які проживають за межами нашої країни, не мають права перебувати в Українській церкві. Вони повинні належати до Константинопольського Патріархату,

– заявляв Філарет.

На його переконання, в такому разі це вже є порушенням автокефалії, адже інші церкви самі керують своєю діаспорою. За словами Філарета, "Україні кажуть, що ви не маєте на це права, і ми, греки, будемо управляти Українською церквою."

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Тож Філарет заявив, що Варфоломій повинен дати Україні такий Томос, який дав Польській, Румунській, Болгарській, Сербській церквам.

"Якщо вселенський патріарх дасть новий Томос патріархату, то це означатиме, що ми дійсно стали автокефальною, незалежною церквою", – заявляв почесний патріарх ПЦУ.

Він також запевняв, нібито саме з цієї причини Київський патріархат вийшов зі складу ПЦУ. Наразі ця церква не є зареєстрованою юридично. Але Філарет вважає, що держава не мала права знімати їх із реєстрації.

Філарет відкликав підпис за створення ПЦУ

У січні 2020 року Філарет заявив про відкликання свого підпису під постановою Об’єднавчого собору. Це той документ, який у грудні 2018 року передбачив ліквідацію Київського патріархату та створення ПЦУ.

Такі внутрішні суперечки вдало використовує Кремль. Його очільник мріє знищити українську церкву і повернути контроль над вірянами тих парафій, які перейшли до ПЦУ. А також – зробити все, аби інші й не дивилися у бік української церкви. Адже саме через московських попів Володимир Путін вдало проштовхує руйнівні для нашої країни ідеї "русского мира".

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Яке значення має створення ПЦУ