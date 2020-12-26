Пташиний грип уже підтвердили в 13 країнах Євросоюзу. На жаль, ця недуга докотилася й до України. Через ситуацію, що склалася, низка країн світу, зокрема, ЄС обмежили експорт української курятини.

Пташиний грип в Україні: що відомо

Спалах хвороби на початку грудня виявили на Миколаївщині. Про це повідомила очільниця Державної служби з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів Владислава Магалецька.

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За її словами, було проведено епізоотичне розслідування. За його попередніми результатами, причина захворюваності – дика перелітна птиця. Фахівці Держпродспоживслужби здійснюють всі необхідні заходи.

Окрім Миколаївської області, захворювання птиці також зафіксували на Київщині. Тут трупи домашньої птиці знайшли на звалищі. У підсумку було запроваджено карантинні обмеження в селі Леонівка Іванківського району та селі Коблиця Бородянського району терміном на 72 години.

"Ця ситуація серйозно відображається на експорті, збільшення якого коштувало стільки щоденних зусиль багатьох людей", – зауважила Магалецька.

Які країни запровадили обмеження щодо української птиці

Саудівська Аравія, Молдова, Ізраїль експортують її із обмеженнями, які стосуються десятикілометрової зони навколо спалаху.

ОАЕ експортують українську продукцію із обмеженнями, які стосуються радіусу у 25 кілометрів від спалаху.

Гонког, Білорусь, Казахстан обмежили експорт з Миколаївської області.

ЄС, Сінгапур, Марокко, Туніс, Японія обмежили експорт з території всієї України.

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Зараз ми проводимо активні перемовини з партнерами з ЄС, Сінгапуру, Японії та інших країн щодо визнання зонування. Роботу ведемо в режимі нонстоп із підтримкою МЗС та відповідних дипломатичних установ. Після випадку в Київській області об’єм переговорної роботи значно збільшиться,

– констатувала голова Державної служби з питань безпеки харчових продуктів.