Через пташиний грип ЄС і низка країн світу заборонили курятину з України: яка причина хвороби
Пташиний грип уже підтвердили в 13 країнах Євросоюзу. На жаль, ця недуга докотилася й до України. Через ситуацію, що склалася, низка країн світу, зокрема, ЄС обмежили експорт української курятини.
Пташиний грип в Україні: що відомо
Спалах хвороби на початку грудня виявили на Миколаївщині. Про це повідомила очільниця Державної служби з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів Владислава Магалецька.
До теми Спалах пташиного грипу на Миколаївщині: хворобу виявили у ще одному селі
За її словами, було проведено епізоотичне розслідування. За його попередніми результатами, причина захворюваності – дика перелітна птиця. Фахівці Держпродспоживслужби здійснюють всі необхідні заходи.
Окрім Миколаївської області, захворювання птиці також зафіксували на Київщині. Тут трупи домашньої птиці знайшли на звалищі. У підсумку було запроваджено карантинні обмеження в селі Леонівка Іванківського району та селі Коблиця Бородянського району терміном на 72 години.
"Ця ситуація серйозно відображається на експорті, збільшення якого коштувало стільки щоденних зусиль багатьох людей", – зауважила Магалецька.
Які країни запровадили обмеження щодо української птиці
- Саудівська Аравія, Молдова, Ізраїль експортують її із обмеженнями, які стосуються десятикілометрової зони навколо спалаху.
- ОАЕ експортують українську продукцію із обмеженнями, які стосуються радіусу у 25 кілометрів від спалаху.
- Гонког, Білорусь, Казахстан обмежили експорт з Миколаївської області.
- ЄС, Сінгапур, Марокко, Туніс, Японія обмежили експорт з території всієї України.
Радимо ознайомитися Які хвороби забрали найбільше життів українців у 2020 році
Зараз ми проводимо активні перемовини з партнерами з ЄС, Сінгапуру, Японії та інших країн щодо визнання зонування. Роботу ведемо в режимі нонстоп із підтримкою МЗС та відповідних дипломатичних установ. Після випадку в Київській області об’єм переговорної роботи значно збільшиться,
– констатувала голова Державної служби з питань безпеки харчових продуктів.
Поділитися новиною