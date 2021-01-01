Як і в 2019 році, телеканали "Прямий" і 5 канал знову показали звернення п’ятого президента Петра Порошенка перед самим Новим роком. Натомість вітання чинного глави держави Володимира Зеленського вони транслювали перед цим або після.

Звернення Порошенка на цих телеканалах завершилося рівно до опівночі 1 січня. Про це пише 24 канал.

Дивіться також Новорічне привітання президента Володимира Зеленського з 2021 роком

Так, 5 канал показав привітання Володимира Зеленського раніше, ніж Порошенка.

А ось "Прямий" навпаки – спочатку транслював вітання Порошенка, а вже після бою курантів – Зеленського. В обох випадках глава держави на цих каналах не зміг привітати українців традиційно, до опівночі 1 січня.

Зауважимо, що новорічне звернення Володимира Зеленського тривало 14 хвилин, а Порошенка – майже 5.

Привітання Порошенка знімали на вулиці, поруч була дружина, депутатка Київради Марина. Вона теж приєдналась до вітань. На кадрах також було видно представників "Європейської Солідарності", вони стояли позаду сім’ї Порошенків.

Привітання Петра Порошенка з Новим роком: відео

Першість у новорічних привітаннях: коротко про скандали