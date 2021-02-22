Як кум Путіна спонсорував бойовиків на Донбасі: пряма трансляція з Олексієм Печієм

Володимир Зеленський наніс удар не просто по Віктору Медведчуку, але й по всій проросійській діяльності в Україні. Звинувачення оточення кума Путіна у фінансуванні тероризму – це чіткий сигнал, що усі колаборанти в Україні відтепер поза законом.

Шляхи перекачування кремлівських грошей в Україні відтепер – під пильним наглядом спецслужб.

До теми Санкції проти Медведчука: хто ще потрапив під удар – повний список РНБО

Однак за всеукраїнською ейфорією губиться найголовніше.

Як саме Медведчук і Козак кілька років безперешкодно вкачував путінські гроші у бойовиків на Донбасі, які 7 років вбивають українських захисників?

Як афільований до Медведчука бізнес використовувався для відмивання грошей?

Чому на це не реагувала попередня влада?

Чи дійсно Медведчук мав великий вплив на українську політику?

Насправді факти злочинів озвучені після засідання РНБО були добре відомі, як мінімум, з 2018 року. Але діяльність ОПЗЖ добре маскувалася, як це робить безліч російських сателітів по всьому світу. Медведчук не єдиний, хто має на меті підірвати суверенітет України.

Журналіст та автор проєкту "Теории заговора" Олексій Печій вирішив детально розібратись, за що Медведчук відхватив санкції, що стояло за його діяльністю і яке майбутнє чекає на проросійські сили в Україні. Про це все і не тільки дивіться в прямій трансляції на ютуб-каналі 24 каналу 22 лютого о 20:00. Не пропустіть!

Пряма трансляція з Олексієм Печієм на 24 каналі: дивіться відео