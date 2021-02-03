Це абсолютно прозоре рішення, – Подоляк про санкції проти Козака та його телеканалів

Президент Зеленський підписав указ, яким схвалив рішення РНБО щодо санкцій проти Тараса Козака та його телеканалів. На думку радника голови Офісу Президента Михайла Подоляка, такий крок не має викликати ні в кого запитань.
Джерело: 24 канал
Подоляк зазначив, що санкції щодо телеканалів з там званого пулу Медведчука – цілком очікувані.
До теми Зеленський на 5 років ввів санкції проти Тараса Козака – соратника Медведчука
Це абсолютно прозоре рішення. Мотивоване, фактичне. Дані телеканали досить активно і часто відкрито використовуються, як інструменти чужої іноземної пропаганди в Україні. Вони, на жаль, відверто вже не працюють так, як це повинно бути зі звичайними телевізійними мовниками,
– розповів Подоляк.
За словами радника Єрмака, є також докази щодо дивних джерел фінансування цих телеканалів, а також непокоїть історія про перехід власності на компанії, за якими закріплені ліцензії.