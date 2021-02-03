Президент Зеленський підписав указ, яким схвалив рішення РНБО щодо санкцій проти Тараса Козака та його телеканалів. На думку радника голови Офісу Президента Михайла Подоляка, такий крок не має викликати ні в кого запитань.

Джерело: 24 канал

Подоляк зазначив, що санкції щодо телеканалів з там званого пулу Медведчука – цілком очікувані.

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Ці канали використовують, як інструменти чужої пропаганди

Це абсолютно прозоре рішення. Мотивоване, фактичне. Дані телеканали досить активно і часто відкрито використовуються, як інструменти чужої іноземної пропаганди в Україні. Вони, на жаль, відверто вже не працюють так, як це повинно бути зі звичайними телевізійними мовниками,

– розповів Подоляк.

За словами радника Єрмака, є також докази щодо дивних джерел фінансування цих телеканалів, а також непокоїть історія про перехід власності на компанії, за якими закріплені ліцензії.

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