Це абсолютно прозоре рішення, – Подоляк про санкції проти Козака та його телеканалів
Президент Зеленський підписав указ, яким схвалив рішення РНБО щодо санкцій проти Тараса Козака та його телеканалів. На думку радника голови Офісу Президента Михайла Подоляка, такий крок не має викликати ні в кого запитань.
Джерело: 24 канал
Подоляк зазначив, що санкції щодо телеканалів з там званого пулу Медведчука – цілком очікувані.
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Ці канали використовують, як інструменти чужої пропаганди
Це абсолютно прозоре рішення. Мотивоване, фактичне. Дані телеканали досить активно і часто відкрито використовуються, як інструменти чужої іноземної пропаганди в Україні. Вони, на жаль, відверто вже не працюють так, як це повинно бути зі звичайними телевізійними мовниками,
– розповів Подоляк.
За словами радника Єрмака, є також докази щодо дивних джерел фінансування цих телеканалів, а також непокоїть історія про перехід власності на компанії, за якими закріплені ліцензії.
Головне про санкції проти Тараса Козака
- 2 лютого стало відомо про рішення РНБО ввести персональні санкції проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака.
- Указ підписав президент Володимир Зеленський.
- Термін дії санкцій – 5 років.
- Також санкції поширили на регіональні мовники під брендом телеканалів NewsOne, ZIK та 112.
- Станом на вечір 2 лютого канали Козака перестали транслюватись.
- Сам Козак назвав санкції незаконними і заявив, що це здійснюється цензура ЗМІ.
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