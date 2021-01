Із самого початку війни на Сході України художник Сергій Захаров протестував проти захоплення Донецька російськими бойовиками. За свої мистецькі інсталяції художник на 1,5 місяці потрапив у підвали самопроголошеної "ДНР", де його допитували й катували.

Тепер Сергій живе у Києві й бере участь у проєктах реабілітації колишніх в'язнів, полонених та військових. Його історію розповів Ukraїner.

Життя у Донецьку

Від народження Сергій жив та працював у Донецьку. Звичайне життя художника зупинилось у 2014 році. Тоді ж розпочався й протестний рух українців проти нового режиму.

Для мене Україна почалась з Майдану. До того я таким же був, як усі, такий же продукт пострадянської епохи. Більше нічого не вимагав від життя, тільки якогось комфортного місця,

– пригадав Захаров.

Вже тоді художник розумів, що боротись з окупацією потрібно на ментальному рівні, аби змінювати свідомість людей, відкривати для них карикатурні образи вождів самопроголошених республік.

Сергій Захаров воював за Донбас мистецтвом / Фото Ukraїner, Олександр Хоменко

Як Захаров потрапив у полон до бойовиків

Так виникло об'єднання "Мурзилки", до якого увійшов сам Сергій і знайомий фотограф. А на вулицях Донецька у знакових для окупантів місцях почали з'явились інсталяції.

Серед них – зображення лідера Ігоря Гіркіна (військовий злочинець, колишній "міністр оборони самопроголошеної "ДНР", також відомий під псевдонімом Ігор Стрєлков) з пістолетом біля скроні й підписом Just do it. Воно й підштовхнуло бойовиків до розшуку таємних вуличних художників.

Далі було затримання, арешт "за пропагандистську діяльність". Сергій пережив підвали колишнього приміщення СБУ, побиття, зламані ребра, інсценування розстрілів та інші тортури.

Переїзд до Києва

Після повернення з полону Сергій вирішив виїхати з окупованих територій, зрозумівши, що так чи інакше він завжди буде під пильним наглядом місцевої влади. Для переселення обрав Київ, тому що мав там друга.

"Це ще один важкий крок для всіх переселенців. Тобто мало того, щоб покинути то місце, де жив, де все знайоме, де кимось ти там був. Якісь мав зв'язки, мав роботу, джерело фінансування. Тобто ти це кидаєш і йдеш в нікуди", – зазначив Захаров.

У Києві він почав брати участь у проєктах реабілітації колишніх в'язнів, полонених та військових. Спільно з міжнародним благодійним фондом "Ізоляція" Сергій створив проєкт "Картковий будинок".

Більше про життя та мистецтво Сергія Захарова: дивіться відео Ukraїner