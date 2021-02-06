12 гривень за маршрутку та інші сюрпризи: що буде з цінами на проїзд

В країні знову говорять про те, що вартість проїзду у громадському транспорті може зрости. Офіційних підтверджень цієї інформації поки немає, але експерти впевнені, що COVID-19 суттєво вплинув на пасажиропотік, тому робити квитки дорожчими все ж доведеться.

Ціни на проїзд можуть переглянути вже цієї весни. Це залежатиме від міста та перевізників, а експерти кажуть, що ціни можуть зрости на 10-15%.

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Чи подорожчає проїзд у громадському транспорті

Оксана Затворницька, керівниця проєктів міського громадського транспорту, зазначила, що в цілому, відсоток покриття витрат підприємств комунального транспорту коштом збору плати за проїзд не перевищує 30%. За даними Корпорації підприємств міського електротранспорту, у 2019 середній показник становив 25,6%. За результатами 9 місяців 2020 цей показник скоротився до 17,6%.

За результатами 2020 року пасажиропотік підприємств міського електротранспорту скоротився на 30-37%, – зазначила Затворницька.

Вона додала, що компенсувати втрату пасажиропотоку можна наступним чином:

шляхом підвищення частки доходів від неосновної діяльності КП. Такі доходи становлять 3-5% від обсягів реалізації послуг;

за допомогою скорочення операційних витрат, проте ця опція не зможе дати в короткостроковій перспективі істотної економії коштів КП;

завдяки підвищенню вартості проїзду на громадському транспорті;

розширенням фінансування громадського транспорту з боку місцевих бюджетів.

Перспективи підвищення вартості проїзду на громадському транспорті залежатимуть від потенціалу міського бюджету. Для міст з чисельністю населення менш як 500 тисяч населення підвищення вартості проїзду у 2021 може становити від 10% до 15% на рік,

– додала Затворницька.

Олександр Хмелевський, кандидат економічних наук, незалежний експерт, зазначив, що перевізники в ряді регіонів вже звернулися до місцевої влади щодо підвищення вартості на проїзд. Зокрема, в Києві вимагають підняти мінімальну плату в маршрутках до 12 грн. Серед причин підняття вказують на збитки, яких перевізники зазнали під час локдаунів, і які влада так і не компенсувала. Також вони стверджують, що влада не компенсувала їм перевезення пільгових пасажирів.

Крім того, в Києві влада планує запровадити безготівкові розрахунки за проїзд в маршрутках, тому транспорт має бути обладнаний валідаторами. Витрати на валідатори перевізники хочуть перекласти на пасажирів. Очікується, що в лютому маршрутники подадуть місцевій владі свою офіційну заяву. Вони сподіваються на підвищення тарифів у березні. Проте, влада поки що не збирається підвищувати вартість проїзду в 1-му кварталі,

– говорить Хмелевський.

Що каже місцева влада та приватні перевізники

Чиновники запевняють, що поки вартість проїзду залишиться без змін. Володимир Бондаренко, заступник міського голови та секретар Київради, зазначив, що у бюджеті на 2021 рік депутати заклали компенсації для "Київпастрансу" та "Київського метрополітену", тому цінник проїзду на муніципальному транспорті найближчим часом ніяк не змінюватиметься.

Він додав, що економічні передумови для підвищення вартості проїзду існують, саме тому зміни тарифів – це лише питання часу.

Що ж стосується приватних компаній-перевізників, то вони повідомили чиновникам про розглядання підвищення проїзду під час першого кварталу 2021.

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У транспортній компанії "Трансгрупп" прогнозують, що вартість проїзду в маршрутних таксі в січні-березні 2021 року в столиці і області може зрости щонайменше до 12 грн.

Вартість може вирости як мінімум до 12 грн. У першому кварталі наступного року можна очікувати якихось змін в плані вартості проїзду в громадському транспорті,

– зазначив Володимир Назаренко, директор компанії "Трансгруп", на брифінгу.

Він додав, що пасажиропотік в маршрутках у 2020 році впав в середньому на 40%. Так, в січні-жовтні пасажирообіг підприємств транспорту склав 41,8 мільярда пасажирів на квадратний кілометр, або 46,3% від обсягу 10 місяців 2019 року

Скільки коштує проїзд у різних містах