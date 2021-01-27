Проєкт захисту Татарова: чи перейде справа остаточно під контроль СБУ

Правоохоронний комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт, який відкриває нові можливості для генпрокурорки Ірини Венедіктової. Вона зможе в ручному режимі передавати справи з НАБУ в СБУ.

Джерело: 24 канал

Цей законопроєкт покликаний для того, щоб легалізувати незаконні дії. Про це в ефірі повідомив директор Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

Актуально Порятунок Татарова: у Венедіктової намагалися відкликати скаргу САП

Як "відмазують" Татарова

За його словами, щоб "відмазати" Татарова Президент України Володимир Зеленський залучив численні органи, зокрема:

Печерський суд;

Київський апеляційний суд;

Верховний суд;

СБУ;

ДБР;

Генпрокуратуру.

Незабаром він залучить і ЖЕК, адже інших органів не залишиться,

– зауважив Шабунін.

Хто проголосує за законопроєкт

Експерт ствердив, що за проєкт проголосують зокрема ОПЗЖ і групи, чутливі до побажань Коломойського і Ахметова. Тому голосів повинно вистачити.

"Тоді Зеленський буде в дурному положенні, адже йому потрібно буде це або підписати, або накласти вето", – також сказав Шабунін.

Розрив відносин із Заходом

Він додав, що підписання цього закону – це розрив України з усіма її західними союзниками і втрата їхньою допомоги (політичної, фінансової та військової).

Справа Татарова: що відомо