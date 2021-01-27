Проєкт захисту Татарова: чи перейде справа остаточно під контроль СБУ
Правоохоронний комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт, який відкриває нові можливості для генпрокурорки Ірини Венедіктової. Вона зможе в ручному режимі передавати справи з НАБУ в СБУ.
Джерело: 24 канал
Цей законопроєкт покликаний для того, щоб легалізувати незаконні дії. Про це в ефірі повідомив директор Центру протидії корупції Віталій Шабунін.
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Як "відмазують" Татарова
За його словами, щоб "відмазати" Татарова Президент України Володимир Зеленський залучив численні органи, зокрема:
- Печерський суд;
- Київський апеляційний суд;
- Верховний суд;
- СБУ;
- ДБР;
- Генпрокуратуру.
Незабаром він залучить і ЖЕК, адже інших органів не залишиться,
– зауважив Шабунін.
Хто проголосує за законопроєкт
Експерт ствердив, що за проєкт проголосують зокрема ОПЗЖ і групи, чутливі до побажань Коломойського і Ахметова. Тому голосів повинно вистачити.
"Тоді Зеленський буде в дурному положенні, адже йому потрібно буде це або підписати, або накласти вето", – також сказав Шабунін.
Розрив відносин із Заходом
Він додав, що підписання цього закону – це розрив України з усіма її західними союзниками і втрата їхньою допомоги (політичної, фінансової та військової).
Справа Татарова: що відомо
- Заступника голови Офісу Президента Олега Татарова підозрюють в корупції. Мовиться про справу щодо квартири Національної гвардії і збитки у 81 мільйон гривень.
- Напередодні обрання запобіжного заходу Офіс генпрокурора передав справу Татарова до СБУ.
- Водночас Національне антикорупційне бюро розслідувань звинуватило ОГ у втручанні в розслідування.
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