В Україні планують встановити граничну ціну на газ для населення у розмірі 6,99 гривні за кубометр. Вона може діяти з 1 лютого до кінця карантину або закінчення опалювального сезону.

Відповідну ініціативу розробило Міністерство енергетики України. Про це повідомляє LB.ua.

Актуально Тарифи на газ у січні 2021 стрімко виросли: як уряд втрутився та знизив ціну

У середу, 13 січня, Кабінет Міністрів запровадив державне регулювання цін на газ. Причиною стали масштабні протести, які відбулися у багатьох містах України.

Тоді ж стало відомо, що ціну на газ для побутових споживачів пропонують встановити на рівні 6,99 гривні за кубометр. За словами очільника Кабміну Дениса Шмигаля, це допоможе знизити ціну на газ фактично на 30%.

Шмигаль доручив підготувати проєкт постанови про запровадження державного регулювання ціни на газ на час карантину через пандемію коронавірусу.

Водночас у Міжнародному валютному фонді занепокоєні намірами Кабміну знизити ціну на газ. Україна раніше взяла на себе чіткі зобов'язання, пов'язані з тарифоутворенням на ринку природного газу

Зверніть увагу! З 1 січня 2021 року в Україні зросла ціна за розподіл газу. Це обурило українців. На акції протесту вийшли жителі Львова, Івано-Франківська, Херсона, Кропивницького та Чернівців.



Проєкт постанови про граничну ціну на газ / LB.ua