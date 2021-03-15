Проєкт "Дзвін": епічний провал Генштабу Збройних сил на 600 мільйонів

У Генеральному штабі Збройних сил України нерозумно витратили 600 мільйонів гривень і 4 роки часу. За цей час і ці гроші армія мала створити систему управління військом "Дзвін" – комп'ютерну програму, яка дозволить швидко реагувати.

Коли прийшов час цей проєкт здавати восени 2020 року, раптом виявили, що час і гроші витратили незрозуміло на що. Цей провал спершу намагались якось приховати, але аудит проєкту потрапив до журналістів. Детальніше – читайте далі.

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Проєкт "Дельта"

Волонтерський проєкт "Аеророзвідка" охрестили "очима армії". На початку війни вони запустили в розвідку безпілотники, обладнали фронт камерами, почали писати військовий софт.

У 2015 році "Аеророзвідка" перетворилась в офіційну військову частину з непростим завданням – об'єднати різношерстий волонтерський софт у єдину систему спостереження, розвідки й управління військами. Так народився проєкт "Дельта".

"Дельту" від початку будували за стандартами НАТО і як систему – сумісну з аналогічними системами НАТО. Тож, американці допомогли не тільки порадами, а й деяким базовим софтом.

Уже навесні 2016 прототип об'єднав волонтерські розробки для артилерії та розвідки, і його продемонстрували найвищим погонам і президенту. У Генштабі видали доручення на впровадження "Дельти".

Попри те, що "Дельту" робили військовослужбовці самих ЗСУ – просто так узяти і впровадити її, виявилося, не можна. Усе має оформлюватися у вигляді дослідно-конструкторської роботи.

Простіше кажучи, навіть коли вже є готовий продукт – треба оформити тонни паперів, починаючи з формального техзавдання на те, що вже існує. З цим мали допомогти в компанії "Еверест".

Нам повідомили, що це єдиний зареєстрований в Україні виконавець ДКР по розробці програмного забезпечення. Це був той момент, коли вже можна було запідозрити, що щось іде не так. Бо хоч "Еверест" давня і відома фірма, але до того моменту подібного софту не розробляла. Її основним видом діяльності була торгівля комп'ютерами, приладдям.



"Дельту" впровадити не так просто / Фото "Главком"

Компанія нібито мала просто написати папери. Але в Генштабі вирішили – а нумо посуньмо вже чинну й погоджену розробку, до якої треба лише оформити папери. І дамо "Евересту" писати свою систему з нуля – за 600 мільйонів гривень.

Проєкт "Дзвін"

Так почалася історія проєкт під назвою "Дзвін". Ця історія стане провальною, хоча на початку були ще якісь шанси, що проєкт стане перемогою.

. "Дзвін-АС" – це автоматизована система центру оперативного керівництва Збройними силами України, ключова складова Єдиної автоматизованої системи управління ЗСУ

4 роки проєкт "Дзвін" існував у тиші й комфорті. Здавались якісь звіти, показувалась якась робота. Підписувались акти прийому. Перераховувались гроші. І перераховувались. І перераховувались. Бюджети коригувались. Ухвалювались.



Автоматизовані системи управління / Український мілітарний портал

А потім підійшов час прийняти проєкт. Підписати останній звіт. Й от на цьому етапі нарешті дійшло до стороннього аудиту.

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Контракт з "Еверестом" уклали в грудні 2016. Офіційно замовником виступало Міноборони, але керували процесом чиновники Генштабу.

До контракту на "Дзвін" – "Еверест" у цьому реєстрі не значився – реєстр фірму включили буквально перед угодою.



Аудит не засекречений і потрапив до журналістів / Скриншот з відео

Що казали в Міноборони

Щобільше, у Міноборони теж спочатку сказали, що "Еверест" неспроможний виконати таку роботу, бо немає досвіду розробки таких систем. Однак через 2 тижні передумали й дали інший висновок і дали робити "Евересту" те, чого він ніколи не робив.

Втрутилось СБУ

"Дзвін" творили 4 роки. Роботу здавали і приймали по шматочках. На фінальному етапі, коли "Дзвін" уже мав бути готовий, щось запідозрило СБУ й захотіло аудит – за що ж заплатили 600 мільйонів.

Що не так із проєктом "Дзвін"

"Дзвін" мав стати головним елементом Єдиної автоматизованої системи управління ЗСУ. Він мав би забезпечувати автоматизований збір і обробку інформації, оперативний обмін даними, таке ж оперативне прийняття рішень і виконання завдань. Цифрова карта, захищені контури безпеки, сумісність із НАТО.

автоматизованої системи управління ЗСУ. Він оперативний обмін даними, таке ж оперативне прийняття рішень і виконання завдань. Цифрова карта, захищені контури безпеки, сумісність із НАТО. Розробники "Дзвону" використали протокол, не ратифікований як стандарт НАТО. Висновок аудитора – несумісно з НАТО.

"Дзвін" мав стати основним елементом ЄСУ, але, пишуть в аудиті, об'єднати його з іншими розробками просто так не вийде.

"Дзвін" мав забезпечити роботу з цифровою картою. Дати можливість швидко орієнтуватися в тому, що відбувається довкола.

Тож, аудиторські висновки вже не дозволять "Дзвону" бути сучасною й ефективною системою управління військами.

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Несумісність із НАТО – не єдина несумісність у "Дзвоні". Більше – дивіться у відео програми.