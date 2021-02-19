Корабельна сосна, жіноче ПТУ та "дорогенька моя": прояви сексизму в українській політиці

Понад половини політикинь в Україні потерпають від проявів сексизму. Дискримінаційні висловлювання щодо жінок останнім часом дозволяють самі народні депутати та навіть президенти.

Джерело: "Територія рівності" на 24 каналі

Українське законодавство не регулює поняття сексизму. Про те, як і чому в політичному полі ще досі дискримінують жінок – читайте далі.

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Скандал у "Слузі народу"

Між очільниками керівної парламентської фракції "Слуга народу" Олександром Корнієнком і Давидом Арахамією була "цікава" розмова. Її ЗМІ зафіксували під час візиту депутатів до Миколаєва влітку 2020 року. Там лунала й фраза про "бабу робочу, як корабельна сосна"

Арахамія і Корнієнко обговорюють депутатку: відео 18+

Парламентарі до початку пресконференції вочевидь вирішили поділитися особистими думками. І їх, здається, геть не збентежили — ані представники ЗМІ, ані камери навколо. Не звернули уваги чоловіки й на телевізійні мікрофони просто перед собою.

Цікаво, що першою реакцією депутатів були закиди, мовляв "відео змонтоване".

Вибачення

Як не дивно, на бік скомпрометованих чоловіків стала і їхня колега, яку власне й обговорювали на відео. Чи то хотіла захистити своїх однопартійців, чи й справді вважає це нормою.

Зрештою, під тиском громадського осуду, Олександр Корнієнко таки перепросив за свої слова у фейсбуці, адже явно не хотів публічно асоціюватись із сексизмом.

Висловлювання Арестовича

У прямому ефірі одного з національних телеканалів нетактовну сексистську фразу дозволив собі і спікер Тристоронньої контактної групи з питань врегулювання конфлікту на Донбасі Олексій Арестович. Він же і позаштатний радник президента.



Олексій Арестович / Фото LB.ua

Олексій із красномовними епітетами "прокоментував редакційну політику "Прямого каналу", звертаючись в бік депутатки від Європейської солідарності Ірини Геращенко. Він вдався до сексистського висловлювання, порівнявши партію "ЄС" із жіночим гуртожитком.

Так, я звинувачую "ЄС" в тому, що ви працюєте за російськими наративами. Ви ж до рівня жіночого гуртожитку опустилися ПТУшного,

– говорив Арестович.

На знак протесту пані Геращенко покинула прямий ефір до завершення програми й зазначила: подібна риторика є неприпустимою в жодній європейській країні.

Арестович, як і Корнієнко, наступного дня після скандалу теж вибачився дописом у фейсбуці. Однак не перед Геращенко та глядачами телеканалу, а лише перед жіночими гуртожитками, за некоректне порівняння.

До теми Арестович вибачився перед гуртожитками за порівняння з "Європейською Солідарністю"

Верховна Рада та сексизм

Але політики не тільки в медіа та соцмережах почувають себе більш розкутими. Сесійна зала Верховної Ради чи офіційні заходи теж не обмежують чоловіків.

Зовсім нещодавно прямо в парламенті під час засідання відзначився і мажоритарник Сергій Рудик. Політик у своєму виступі згадав нардепку Мар'яну Безуглу, натякаючи, що 32-річна жінка з медицини не повинна закликати реформувати СБУ.

Потім він згадав і іншу колегу з попереднього скликання Ірину Сисоєнко. Вона ж — "дупля не різала в медицині".

Дивіться відео виступу Рудика:

Хоч репліка Рудика і не є чимось абсолютно винятковим для парламентарів, адже сексизм українським політикам доволі притаманний. Однак такий відвертий закид із трибуни парламенту в цьому скликанні пролунав чи не вперше.

Реакція комітету

У вигляді покарання Комітет з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради рекомендував нардепам позбавити Рудика права брати участь у 5 пленарних засіданнях.

Саме таке покарання передбачає регламент. Та на тому й усе, жодні інші санкції законом не визначені.

Президентські закиди

Загалом, у сексизмі звинувачували й двох останніх президентів. Згадайте лишень "жінок, які роздягаються на весні" від президента-втікача Віктора Януковича" чи "дорогенька моя" від 5-го президента Петра Порошенка.

Та і чинний гарант Володимир Зеленський під час свого першого візиту до Парижу обмовився про те, що жінки, мовляв, залишаються брендом України за кордоном.

Утім усі ці скандали так і вщухають на рівні фейсбучних розбірок і публікацій в медіа.

Що каже законодавство

Саме поняття сексизм в українському законодавстві ніяк не визначене. А значить карати порушників і протидіяти сексизму загалом і досі немає жодних механізмів.

У січні цього року Верховна Рада зареєструвала аж 2 проєкти законів з протидії сексизму.

Перший – передбачає законодавче визначення самого поняття.

Другий – запроваджує адміністративне покарання за сексизм.

Цікаво, що серед авторів законопроєкту є і той самий Корнієнко, автор висловлювання про "корабельну сосну".

До теми Штрафи та арешт за сексизм: про що йдеться у законопроєкті і яких політиків "ловили" на цьому

Під поняттям сексизму автори законопроєкту пропонують розуміти:

будь-яку дію,

жест,

візуальний прояв,

вимовлені або написані слова,

практику або поведінку, в основі яких лежить ідея про те, що людина або група людей гірші через свою стать, та які проявляються в публічній або приватній сферах, та в інтернеті й скеровані на порушення власної гідності, прав людини,

створення загрозливого чи образливого середовища,

підтримку гендерних стереотипів.

Але самих законів аж ніяк не достатньо. Боротися із дискримінацією за ознакою статі потрібно комплексно. Змінювати підходити в освіті, запроваджувати навчальні програми з прав людини не лише у школах і університетах, а й на рівні державних інститутів та комерційних підприємств.