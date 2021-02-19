Корабельна сосна, жіноче ПТУ та "дорогенька моя": прояви сексизму в українській політиці
Понад половини політикинь в Україні потерпають від проявів сексизму. Дискримінаційні висловлювання щодо жінок останнім часом дозволяють самі народні депутати та навіть президенти.
Джерело: "Територія рівності" на 24 каналі
Українське законодавство не регулює поняття сексизму. Про те, як і чому в політичному полі ще досі дискримінують жінок – читайте далі.
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Скандал у "Слузі народу"
Між очільниками керівної парламентської фракції "Слуга народу" Олександром Корнієнком і Давидом Арахамією була "цікава" розмова. Її ЗМІ зафіксували під час візиту депутатів до Миколаєва влітку 2020 року. Там лунала й фраза про "бабу робочу, як корабельна сосна"
Арахамія і Корнієнко обговорюють депутатку: відео 18+
Парламентарі до початку пресконференції вочевидь вирішили поділитися особистими думками. І їх, здається, геть не збентежили — ані представники ЗМІ, ані камери навколо. Не звернули уваги чоловіки й на телевізійні мікрофони просто перед собою.
Цікаво, що першою реакцією депутатів були закиди, мовляв "відео змонтоване".
Вибачення
Як не дивно, на бік скомпрометованих чоловіків стала і їхня колега, яку власне й обговорювали на відео. Чи то хотіла захистити своїх однопартійців, чи й справді вважає це нормою.
Зрештою, під тиском громадського осуду, Олександр Корнієнко таки перепросив за свої слова у фейсбуці, адже явно не хотів публічно асоціюватись із сексизмом.
Висловлювання Арестовича
У прямому ефірі одного з національних телеканалів нетактовну сексистську фразу дозволив собі і спікер Тристоронньої контактної групи з питань врегулювання конфлікту на Донбасі Олексій Арестович. Він же і позаштатний радник президента.
Олексій Арестович / Фото LB.ua
Олексій із красномовними епітетами "прокоментував редакційну політику "Прямого каналу", звертаючись в бік депутатки від Європейської солідарності Ірини Геращенко. Він вдався до сексистського висловлювання, порівнявши партію "ЄС" із жіночим гуртожитком.
Так, я звинувачую "ЄС" в тому, що ви працюєте за російськими наративами. Ви ж до рівня жіночого гуртожитку опустилися ПТУшного,
– говорив Арестович.
На знак протесту пані Геращенко покинула прямий ефір до завершення програми й зазначила: подібна риторика є неприпустимою в жодній європейській країні.
Арестович, як і Корнієнко, наступного дня після скандалу теж вибачився дописом у фейсбуці. Однак не перед Геращенко та глядачами телеканалу, а лише перед жіночими гуртожитками, за некоректне порівняння.
До теми Арестович вибачився перед гуртожитками за порівняння з "Європейською Солідарністю"
Верховна Рада та сексизм
Але політики не тільки в медіа та соцмережах почувають себе більш розкутими. Сесійна зала Верховної Ради чи офіційні заходи теж не обмежують чоловіків.
Зовсім нещодавно прямо в парламенті під час засідання відзначився і мажоритарник Сергій Рудик. Політик у своєму виступі згадав нардепку Мар'яну Безуглу, натякаючи, що 32-річна жінка з медицини не повинна закликати реформувати СБУ.
Потім він згадав і іншу колегу з попереднього скликання Ірину Сисоєнко. Вона ж — "дупля не різала в медицині".
Дивіться відео виступу Рудика:
Хоч репліка Рудика і не є чимось абсолютно винятковим для парламентарів, адже сексизм українським політикам доволі притаманний. Однак такий відвертий закид із трибуни парламенту в цьому скликанні пролунав чи не вперше.
Реакція комітету
У вигляді покарання Комітет з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради рекомендував нардепам позбавити Рудика права брати участь у 5 пленарних засіданнях.
Саме таке покарання передбачає регламент. Та на тому й усе, жодні інші санкції законом не визначені.
Президентські закиди
Загалом, у сексизмі звинувачували й двох останніх президентів. Згадайте лишень "жінок, які роздягаються на весні" від президента-втікача Віктора Януковича" чи "дорогенька моя" від 5-го президента Петра Порошенка.
Та і чинний гарант Володимир Зеленський під час свого першого візиту до Парижу обмовився про те, що жінки, мовляв, залишаються брендом України за кордоном.
Утім усі ці скандали так і вщухають на рівні фейсбучних розбірок і публікацій в медіа.
Що каже законодавство
Саме поняття сексизм в українському законодавстві ніяк не визначене. А значить карати порушників і протидіяти сексизму загалом і досі немає жодних механізмів.
У січні цього року Верховна Рада зареєструвала аж 2 проєкти законів з протидії сексизму.
- Перший – передбачає законодавче визначення самого поняття.
- Другий – запроваджує адміністративне покарання за сексизм.
Цікаво, що серед авторів законопроєкту є і той самий Корнієнко, автор висловлювання про "корабельну сосну".
До теми Штрафи та арешт за сексизм: про що йдеться у законопроєкті і яких політиків "ловили" на цьому
Під поняттям сексизму автори законопроєкту пропонують розуміти:
- будь-яку дію,
- жест,
- візуальний прояв,
- вимовлені або написані слова,
- практику або поведінку, в основі яких лежить ідея про те, що людина або група людей гірші через свою стать, та які проявляються в публічній або приватній сферах, та в інтернеті й скеровані на порушення власної гідності, прав людини,
- створення загрозливого чи образливого середовища,
- підтримку гендерних стереотипів.
Але самих законів аж ніяк не достатньо. Боротися із дискримінацією за ознакою статі потрібно комплексно. Змінювати підходити в освіті, запроваджувати навчальні програми з прав людини не лише у школах і університетах, а й на рівні державних інститутів та комерційних підприємств.
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