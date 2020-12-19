Упродовж поточної доби 19 грудня проросійські бойовики на Донбасі 4 рази порушували режим припинення вогню. Окрім обстрілів українських позицій, окупанти також запустили безпілотник.

Про ситуацію на Донбасі станом на 17:30 19 грудня повідомили у пресцентрі Об'єднаних сил. Відповідний допис з'явився на фейсбук-сторінці Штабу.

Що відбувалося напередодні Окупанти шпигують Донбас забороненими мінами: за добу 5 обстрілів

Де та як порушували окупанти 19 грудня

Район відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ"

Уранці неподалік Південного проросійські найманці відкрили вогонь зі станкових та ручних протитанкових гранатометів. Водночас кілька пострілів окупанти здійснили і зі стрілецької зброї.

У цей же час бойовики застосували автоматичні станкові гранатомети та великокаліберний кулемет поблизу українських позицій в районі Шумів.

Район відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід"

Удень бойовики відкривали вогонь біля Авдіївки. Тут вони для своїх провокацій використали великокаліберні кулемети.

На Приазов'ї, неподалік Водяного, воїни ОС зафіксували політ ворожого безпілотника. Апарат перетнув лінію розмежування та більше нічого не зміг зробити. Його українські захисники подавили за допомогою засобів радіо-електронної боротьби.

У штабі наголошують, що вогневі провокації окупантів не несли загрози для життя українських військових. Тому вони вогонь у відповідь не відкривали. На щастя, ані бойових втрат, ані поранень немає.

Українські воїни і надалі перебувають напоготові до імовірних провокацій ворога. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою,

– додали у пресцентрі Об'єднаних сил.

До речі Окупанти блокують дорожні коридори на 5 КПВВ: що відомо про ситуацію на Донбасі

Як минула доба 19 грудня на Донбасі: дані станом на вечір 19 грудня – дивіться відео зведення штабу

Зауважимо! З 27 липня на Донбасі діє режим повного та всеосяжного припинення вогню. Однак, проросійські бойовики систематично порушують домовленості. Переважно їхні постріли провокативні, тому українські військові не відкривають вогонь у відповідь.



Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу