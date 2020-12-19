Окупанти на Донбасі запустили безпілотник і обстріляли українських військових
Упродовж поточної доби 19 грудня проросійські бойовики на Донбасі 4 рази порушували режим припинення вогню. Окрім обстрілів українських позицій, окупанти також запустили безпілотник.
Про ситуацію на Донбасі станом на 17:30 19 грудня повідомили у пресцентрі Об'єднаних сил. Відповідний допис з'явився на фейсбук-сторінці Штабу.
Що відбувалося напередодні Окупанти шпигують Донбас забороненими мінами: за добу 5 обстрілів
Де та як порушували окупанти 19 грудня
Район відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ"
- Уранці неподалік Південного проросійські найманці відкрили вогонь зі станкових та ручних протитанкових гранатометів. Водночас кілька пострілів окупанти здійснили і зі стрілецької зброї.
- У цей же час бойовики застосували автоматичні станкові гранатомети та великокаліберний кулемет поблизу українських позицій в районі Шумів.
Район відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід"
- Удень бойовики відкривали вогонь біля Авдіївки. Тут вони для своїх провокацій використали великокаліберні кулемети.
- На Приазов'ї, неподалік Водяного, воїни ОС зафіксували політ ворожого безпілотника. Апарат перетнув лінію розмежування та більше нічого не зміг зробити. Його українські захисники подавили за допомогою засобів радіо-електронної боротьби.
У штабі наголошують, що вогневі провокації окупантів не несли загрози для життя українських військових. Тому вони вогонь у відповідь не відкривали. На щастя, ані бойових втрат, ані поранень немає.
Українські воїни і надалі перебувають напоготові до імовірних провокацій ворога. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою,
– додали у пресцентрі Об'єднаних сил.
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