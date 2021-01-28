Провести референдум в Україні можна буде вже у 2021 році: деталі

Референдум в Україні може відбутись вже у 2021 році. За словами, першого віцеспікера Руслана Стефанчука голосування теорретично можна проводити вже після підписання законопроєкту президентом Зеленським.

Джерело: "Громадське радіо"

В інтерв'ю Стефанчук повідомив, що сподівається, що законопроєкт про референдум Зеленський підпише найближчим часом.

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Законопроєкт не встановлює обмежень на кількість референдумів

Зібрати референдум можна буде одразу після цього. Повторюю: це проведення референдуму залежить лише від ініціативи населення, а не від волі президента чи Верховної Ради,

– сказав Стефанчук.

Перший віцеспікер зауважив, що законопроєкт не встановлює жодних обмежень на кількість референдумів, які можна провести на рік. Є інша пересторога – на голосування можна виносити лише одне питання.

Законопроєкт "Про народовладдя через всеукраїнський референдум" 28 січня підтримали. Проти були одразу 58 парламентарів. Особливе занепокоєння деяких політиків викликало положення про можливість електронного голосування на референдумі.



Головні положення закону про референдум / Інфографіка 24 канал