Референдум в Україні може відбутись вже у 2021 році. За словами, першого віцеспікера Руслана Стефанчука голосування теорретично можна проводити вже після підписання законопроєкту президентом Зеленським.

Джерело: "Громадське радіо"

В інтерв'ю Стефанчук повідомив, що сподівається, що законопроєкт про референдум Зеленський підпише найближчим часом.

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Законопроєкт не встановлює обмежень на кількість референдумів

Зібрати референдум можна буде одразу після цього. Повторюю: це проведення референдуму залежить лише від ініціативи населення, а не від волі президента чи Верховної Ради,

– сказав Стефанчук.

Перший віцеспікер зауважив, що законопроєкт не встановлює жодних обмежень на кількість референдумів, які можна провести на рік. Є інша пересторога – на голосування можна виносити лише одне питання.