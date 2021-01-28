Провести референдум в Україні можна буде вже у 2021 році: деталі
Референдум в Україні може відбутись вже у 2021 році. За словами, першого віцеспікера Руслана Стефанчука голосування теорретично можна проводити вже після підписання законопроєкту президентом Зеленським.
Джерело: "Громадське радіо"
В інтерв'ю Стефанчук повідомив, що сподівається, що законопроєкт про референдум Зеленський підпише найближчим часом.
Більше на тему Верховна Рада ухвалила закон про референдум: що він передбачає
Законопроєкт не встановлює обмежень на кількість референдумів
Зібрати референдум можна буде одразу після цього. Повторюю: це проведення референдуму залежить лише від ініціативи населення, а не від волі президента чи Верховної Ради,
– сказав Стефанчук.
Перший віцеспікер зауважив, що законопроєкт не встановлює жодних обмежень на кількість референдумів, які можна провести на рік. Є інша пересторога – на голосування можна виносити лише одне питання.
Поділитися новиною