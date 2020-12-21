Багатомільйонні бонуси: як Разумков пояснив провальне голосування за Вітренка
Дмитро Разумков заявив, що Юрія Вітренка не призначили на пост віцепрем'єра – міністра енергетики через інформацію нібито про багатомільйонні бонуси, які Вітренко отримав, обіймаючи посаду директора "Нафтогазу".
Кандидатура Вітренка стала причиною для активної дискусії. Про це спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив в ефірі телеканалу "Прямий".
Актуально Вітренка не призначали головою Міненерго: як відреагував кандидат
Хтось підтримав Юрія Юрійовича (Вітренка – 24 канал), хтось виступав проти, зокрема, звучали питання, пов'язані з 94 мільйонами, а після цього 170 мільйонами виплат у якості бонусів за його попередню діяльність, яку він організував у "Нафтогазі",
– наголосив Разумков.
Спікер зізнався, що й сам не підтримав кандидатуру Вітренка.
Як Рада голосувала за призначення Вітренка
- За призначення Вітренка на посаду віцепрем'єра – міністра енергетики Верховна Рада голосувала 17 грудня.
- Однак його кандидатуру підтримали лише 186 нардепів із 226 необхідних.
- Сам Вітренко назвав це "дуже корисним досвідом".
- Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зауважив, що Вітренка спробують повторно призначити на посаду міністра енергетики вже у січні 2021 року, адже альтернативи наразі немає.
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