Дмитро Разумков заявив, що Юрія Вітренка не призначили на пост віцепрем'єра – міністра енергетики через інформацію нібито про багатомільйонні бонуси, які Вітренко отримав, обіймаючи посаду директора "Нафтогазу".

Кандидатура Вітренка стала причиною для активної дискусії. Про це спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив в ефірі телеканалу "Прямий".

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Хтось підтримав Юрія Юрійовича (Вітренка – 24 канал), хтось виступав проти, зокрема, звучали питання, пов'язані з 94 мільйонами, а після цього 170 мільйонами виплат у якості бонусів за його попередню діяльність, яку він організував у "Нафтогазі",

– наголосив Разумков.

Спікер зізнався, що й сам не підтримав кандидатуру Вітренка.

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